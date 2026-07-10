Alkolenker verursachte Crash: 2 Schwerverletzte

Der 57-Jährige geriet aus vorerst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

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Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer geriet aus vorerst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 23-Jährigen zusammen. Durch die heftige Kollision wurden beide Lenker schwer verletzt.

Die beiden Autos wurden schwer beschädigt. © Bezirksfeuerwehrkommando Amstett

Beide Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beschädigten Fahrzeuge mussten geborgen werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten standen die Einsatzkräfte längere Zeit im Einsatz.

Alkotest fiel positiv aus

Wie die Polizei mitteilte, verlief ein Alkomattest beim 57-jährigen Unfalllenker positiv. Dem Mann wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Insgesamt standen rund 40 Mitglieder von zwei Freiwilligen Feuerwehren bei dem Einsatz im Einsatz.