Brutale Attacke bei Fest: Brillenträger mit Hoodie gesucht

Der Tatverdächtige soll einem 19-Jährigen unter anderem einen Zahn ausgeschlagen haben.

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NÖ. Nach einer heftigen Attacke auf einen 19-Jährigen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Vorfall ereignete sich bereits am 4. Juni 2026 gegen 02.00 Uhr auf einem Veranstaltungsgelände in Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten-Land). Zwei Männer gerieten dort mit zwei weiteren Personen in einen Streit. Als der junge Mann den Konflikt schlichten wollte, wurde er plötzlich angegriffen.

Opfer verlor Zahn

Laut Ermittlungen schlug der bislang unbekannte Täter dem 19-Jährigen zunächst von hinten auf den Hinterkopf und anschließend noch zweimal ins Gesicht. Durch die Attacke verlor das Opfer einen Zahn und erlitt zudem eine Rissquetschwunde. Der Gesuchte wird als rund 1,85 Meter groß, 22 bis 26 Jahre alt und etwa 110 Kilogramm schwer beschrieben. Er soll dunkelbraune Haut, einen Stoppelbart sowie eine blaue Jeans und einen dunklen Pullover getragen haben. Sein Begleiter dürfte etwa 20 Jahre alt und 70 bis 80 Kilogramm schwer sein.

Polizei bittet um Hinweise

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat zur Fahndung ein Phantombild veröffentlicht und ersucht die Bevölkerung um Unterstützung. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Traismauer entgegen. Auf Wunsch werden Informationen auch vertraulich behandelt. Ziel der Ermittlungen ist es, den Verdächtigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung auszuforschen.