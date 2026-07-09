"Frechheit": Deutscher Milliardär baut Villa auf Wanderweg

Ein umstrittener Villenbau sorgt in der Vorarlberger Gemeinde Lochau für Ärger.

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Ein seit Generationen genutzter Wanderweg auf den beliebten Ausflugsberg Pfänder wurde gesperrt und umgeleitet – sehr zum Unmut vieler Anrainer und Wanderer.

Auslöser ist der deutsche Unternehmer Michael C. Wisser, Chef des Dienstleistungskonzerns Wisag. Auf seinem Grundstück zwischen Lochau und Bregenz ließ er eine Villa errichten. Der bisherige Wanderweg verlief direkt über das Areal. Nun wurde die Strecke mit einer Mauer und einem Zaun blockiert. Stattdessen führt ein neu angelegter Weg um das Grundstück herum.

WIsser © Wisag

Bewohner verärgert

Viele Bewohner sehen darin einen unzulässigen Eingriff. Wie Bild berichtet, verweisen Anrainer auf ein im Grundbuch eingetragenes Wegerecht. "Ich gehe hier seit meiner Kindheit entlang. Auch ein Milliardär aus Deutschland kann nicht machen, was er will", sagte ein langjähriger Bewohner der Zeitung.

Auch die Gemeinde stellt sich gegen die Sperre. Bürgermeister Frank Matt erklärte, der bisherige Weg sei ohne rechtliche Grundlage geschlossen worden. Die Gemeinde habe bereits erste rechtliche Schritte eingeleitet und wolle mit allen verfügbaren Mitteln die öffentliche Zugänglichkeit wiederherstellen.

Der Unternehmer weist die Vorwürfe zurück. Über eine Sprecherin ließ Wisser mitteilen, der neue Weg weiche nur geringfügig von der ursprünglichen Route ab und biete Wanderern weiterhin eine sichere Verbindung. Zudem stehe man bereits im Austausch mit der Gemeinde, um eine Lösung zu finden, die für alle Seiten tragbar sei.