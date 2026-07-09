Flammen-Inferno in Wohnhaus: 9 Bewohner gerettet

Bei dem Feuer wurden insgesamt sieben Mieter verletzt. Sie wurden ins Spital eingeliefert.

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Stmk. Die brenzligen Szenen ereigneten sich am Mittwochabend in einem Wohnhaus im Grazer Bezirk Gries.

Mehrere Florianis rückten aus und bekämpften die Flammen. © BF Graz

Flucht unmöglich

Das Feuer brach gegen 19.55 Uhr in der Wohnung einer 48-jährigen Bewohnerin aus. Mehrere Zeugen alarmierten sofort die Grazer Berufsfeuerwehr. Als die Florianis eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im Erdgeschoss.

Die Bewohnerin der Brand-Wohnung konnte sich selbst in Sicherheit bringen, dürfte aber beim Verlassen ihrer Wohnung die Tür zum Stiegenhaus offengelassen haben, wodurch Rauch austreten konnte. Das Stiegenhaus wurde komplett verraucht, sodass den Bewohnern der oberen fünf Geschosse die Flucht unmöglich war.

Fünf Personen mussten von der Feuerwehr per Drehleiter aus dem vierten und fünften Stockwerk gerettet werden. Vier weitere wurden mit Masken über das Stiegenhaus ins Freie gebracht.

Während die 48-Jährige unverletzt blieb, wurden sieben Bewohner nach der Erstversorgung mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.