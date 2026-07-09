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Waffen entdeckt

Drogenlenker ohne Schein von Polizei gestoppt

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Der Pkw des Wieners war nicht zum Verkehr zugelassen. Zudem waren Drogen und verbotene Waffen im Wagen.
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. Unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein ist ein 25-Jähriger am Mittwoch in Stockerau (Bezirk Korneuburg) mit einem Pkw unterwegs gewesen. Der junge Wiener wurde nach Angaben vom Donnerstag von der Polizei gestoppt. Die Anhaltung erwies sich in der Folge in vielfältiger Hinsicht als Treffer für die Beamten: Im nicht für den Verkehr zugelassenen Kfz wurden Suchtmittel und verbotene Waffen sichergestellt, die Kennzeichentafeln waren zudem missbräuchlich verwendet worden.

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Der 25-Jährige war gegen 15.15 Uhr einer Kontrolle unterzogen worden. Er wies Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, eine folgende klinische Untersuchung untermauerte diese Einschätzung.

Im Kofferraum des Pkw wurden ein Teleskopschlagstock sowie ein Messer in Scheckkartenform und damit laut Polizeiangaben verbotene Waffen entdeckt. Ebenfalls sichergestellt wurden Drogen und eine aus Wien stammende Motorradkennzeichentafel. Der 25-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft sowie der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.

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