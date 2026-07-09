25-Jähriger verprügelte Ehefrau: Festnahme

Der Verdächtige soll in der Vergangenheit bereits mehrmals gewalttätig gegenüber seiner Frau gewesen sein.

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Wien. Ein 25-jähriger Kroate ist am Mittwoch vorläufig festgenommen worden, da er seine 30-jährige Frau bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten geschlagen haben soll. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Dabei erlitt das Opfer eine Rissquetschwunde im Kopfbereich, Schwellungen im Gesicht und Abschürfungen am Arm. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Der Mann befand sich mit deren minderjährigem Kind in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten, die Frau war zu einer Nachbarin geflüchtet. Sie gab an, dass der Kroate ihr gegenüber bereits in der Vergangenheit, über mehrere Jahre hinweg, immer wieder Gewalt ausgeübt haben soll.

Er wurde wegen fortgesetzter Gewaltausübung, Nötigung und Körperverletzung angezeigt. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 25-Jährigen ausgesprochen. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dann über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.