Feuerwehr rettete sieben Babykatzen aus Pool

Eine aufmerksame Anrainerin hatte Miauen bemerkt und schlug Alarm.

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NÖ. Die Feuerwehr in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat sieben Babykatzen aus einem ausgelassenen Pool gerettet.

Eine Anrainerin hatte am Dienstag Miauen auf einem verlassenen und verwilderten Grundstück gehört und die Einsatzkräfte verständigt. Die Helfer befreiten die kleinen Vierbeiner mit einem Kescher aus ihrer misslichen Lage und brachten sie zur weiteren Versorgung ins Tierheim Brunn, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung.

Floriani setzt eine gerettete Babykatze aus einem Netz in einen Transportkarton. © APA/FF SCHWECHAT