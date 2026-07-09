Tierischer Einsatz
Feuerwehr rettete sieben Babykatzen aus Pool
NÖ. Die Feuerwehr in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat sieben Babykatzen aus einem ausgelassenen Pool gerettet.
Auch interessant
Eine Anrainerin hatte am Dienstag Miauen auf einem verlassenen und verwilderten Grundstück gehört und die Einsatzkräfte verständigt. Die Helfer befreiten die kleinen Vierbeiner mit einem Kescher aus ihrer misslichen Lage und brachten sie zur weiteren Versorgung ins Tierheim Brunn, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden