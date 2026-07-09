Stars lieben diese Sandalen: Warum Birkenstocks die Schuhe des Sommers sind

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Kaum ein Schuh hat in den vergangenen Jahren ein so großes Comeback gefeiert wie die Birkenstock Arizona. Was einst als bequeme Alltagssandale galt, ist heute eines der angesagtesten Fashion-Pieces des Sommers. Supermodels, Hollywood-Stars und Influencer setzen auf die minimalistischen Korksandalen – viele Größen sind deshalb regelmäßig schnell ausverkauft. Wir haben die begehrten Modelle jetzt noch bei Amazon entdeckt, wo sie aktuell zu attraktiven Preisen erhältlich sind.

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Wer den Trend noch mitmachen möchte, sollte schnell sein: Die beliebten Birkenstock Arizona PROF BF sind aktuell noch bei Amazon erhältlich.

Kendall Jenner, Jennifer Aniston & Co. machen Birkenstock zum Fashion-Statement

Längst tragen nicht mehr nur Komfort-Liebhaber Birkenstocks. Supermodel Kendall Jenner wurde mehrfach mit den klassischen Arizona-Sandalen gesichtet und kombiniert sie ganz lässig zu Jeans, Oversized-Hemden oder Shorts. Auch Jennifer Aniston setzt privat regelmäßig auf den ikonischen Korkschuh und beweist, dass Komfort und Stil perfekt zusammenpassen.

© Getty Images

Doch damit nicht genug: Auch Katie Holmes, Kaia Gerber, Gigi Hadid, Margot Robbie und Julianne Moore wurden bereits mit Birkenstock-Modellen fotografiert. Ob beim Coffee Run, auf Reisen oder beim Stadtbummel – die Sandalen gehören mittlerweile fest zur Garderobe zahlreicher Prominenter und zählen zu den größten Streetstyle-Trends der vergangenen Jahre.

Warum gerade jetzt alle Birkenstocks tragen

Der aktuelle Modetrend setzt auf hochwertige Basics, natürliche Materialien und vor allem auf Komfort. Genau hier treffen die Birkenstock Arizona den Zeitgeist. Das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett sorgt für hohen Tragekomfort, während das schlichte Design zu nahezu jedem Sommer-Outfit passt.

Ob zur Leinenhose, Denim-Shorts, Maxikleidern oder einer lockeren Jeans – kaum eine Sandale lässt sich so vielseitig kombinieren. Deshalb sind die Arizona mittlerweile nicht nur im Urlaub, sondern auch in den Innenstädten, Cafés und sogar auf Fashion Weeks weltweit zu sehen.

© GC Images

Fast ausverkauft: Viele Größen sind schnell vergriffen

Durch den anhaltenden Hype sind viele Birkenstock-Modelle regelmäßig schnell vergriffen. Besonders die klassischen schwarzen Arizona zählen zu den beliebtesten Varianten und gehören jedes Jahr zu den meistverkauften Sandalen überhaupt. Wer seine Wunschgröße findet, sollte deshalb nicht zu lange warten.

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Jetzt noch bei Amazon erhältlich

Aktuell gibt es die Birkenstock Arizona Prof BF Schwarz bei Amazon für 83,83 Euro. Ebenfalls erhältlich ist die Birkenstock Arizona PROF BF Schmal Schwarz bereits für 75,28 Euro.

Birkenstock Arizona Prof BF Weiß © Birkenstock

Birkenstock Arizona PROF BF Schmal Schwarz © Birkenstock

Wer den Sommertrend 2026 noch mitmachen möchte, sollte jetzt zugreifen. Die Kombination aus zeitlosem Design, legendärem Tragekomfort und dem prominenten Star-Faktor macht die Birkenstock Arizona zu einem echten Must-have – und aufgrund der hohen Nachfrage dürften viele Größen schon bald wieder vergriffen sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.