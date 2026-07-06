THE ELLE EFFECT: Diese Trends würde Elle Woods lieben!

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Pink ist zurück – als wäre es nie weg gewesen. Mit dem Start von "ELLE" am 1. Juli auf Prime Video kehrt eine der größten Stil-Ikonen der Popkultur zurück: Elle Woods. Die neue Prequel-Serie zur Kult-Komödie Natürlich blond! erzählt die Geschichte der späteren Harvard-Studentin als Highschool-Schülerin in den 90er-Jahren – und liefert gleichzeitig die perfekte Vorlage für einen Trend, der aktuell Mode und Beauty dominiert: Preppy in Pink.

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Zwischen Y2K-Revival, Hyperfemininity und nostalgischen Popkultur-Momenten erlebt Rosa gerade sein großes Comeback. Der Look wirkt verspielt, feminin und gleichzeitig selbstbewusst – genau die Mischung, die aktuell Social Media, Fashion Weeks und Beauty-Trends prägt.

Ob Office Day, Coffee Date oder Girls Night Out: Diese Amazon-Angebote bringen jetzt die perfekte Portion Main-Character-Energy in den Alltag.

Glass Skin statt Stress: Die Bio-Collagen Deep Mask

Bio-Collagen Real Deep Mask (5 Stück) Tiefenwirksame Feuchtigkeitsmaske für die Nacht © HonexCesng

Wer an Elle Woods denkt, denkt an makellose Looks und strahlende Haut. Genau deshalb gehören die Bio-Collagen Real Deep Masks aktuell zu den spannendsten Beauty-Trends des Jahres.

Die tiefenwirksamen Overnight-Masken versorgen die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, unterstützen die Hautelastizität und sollen gleichzeitig feine Linien sowie das Erscheinungsbild von Poren reduzieren.

Besonders nach langen Sommertagen sorgt die Maske am nächsten Morgen für den beliebten Glass-Skin-Effekt, der aktuell die gesamte K-Beauty-Welt erobert.

Das Beste: Das 5er-Set kostet aktuell nur 8,56 Euro statt 10,07 Euro. Damit liegt der Preis pro Anwendung bei gerade einmal 1,71 Euro.

Pilates Princess: Das Sport-Set des Sommers

Odizli Sport Set Damen Spaghetti Top mit Integriertem BH + High Waist Wide Leg Leggings © Odizli

Kaum ein Trend dominiert Social Media derzeit stärker als die berühmte Pilates Princess Aesthetic. Sanfte Farben, feminine Schnitte und elegante Activewear prägen den Look.

Das Odizli Sport Set mit Spaghetti-Top inklusive integriertem BH und High-Waist-Leggings passt perfekt in diesen Trend und vereint Komfort mit Stil.

Ob Pilates-Session am Morgen, Yoga im Park oder der obligatorische Matcha Latte danach – das Set bringt genau die Mischung aus Sportlichkeit und Eleganz mit, die aktuell überall zu sehen ist.

Für 40,33 Euro gehört das Outfit aktuell zu den schönsten Activewear-Pieces für den Sommer 2026.

Tenniscore bleibt einer der größten Fashion-Trends

Soudittur Damen Tennisrock mit Innenhose Tennis Skort mit Taschen © Soudittur

Spätestens seit dem weltweiten Erfolg von Tenniscore sind Tennisröcke längst nicht mehr nur auf dem Platz zu sehen.

Der Soudittur Tennisrock mit integrierter Innenhose und praktischen Taschen verbindet Komfort mit einem sportlich-femininen Look und gehört aktuell zu den beliebtesten Sommer-Essentials überhaupt.

Ob beim Padel-Match, beim Spaziergang durch die Stadt oder beim Brunch mit Freundinnen – der Look wirkt mühelos stilvoll und passt perfekt zur aktuellen Preppy-in-Pink-Bewegung.

Besonders attraktiv: Der Skort kostet aktuell nur noch 17,12 Euro statt 20,15 Euro.

Der Duft der Main-Character-Era

Mugler Alien Pulp Eau de Parfum © Mugler

Ein perfekter Look endet nicht beim Outfit. Genau deshalb darf auch der passende Duft nicht fehlen.

Das Mugler Alien Pulp Eau de Parfum verbindet fruchtige Noten mit floralen Akkorden und warmem Moschus und sorgt für einen modernen, femininen Duft, der perfekt zu Sommerabenden, Rooftop-Dates oder Girls Nights passt.

Besonders spannend ist aktuell der Preis: Das Designer-Parfum ist derzeit um ganze 36 Prozent reduziert und kostet nur noch 46,42 Euro statt 72,60 Euro.

Die Sandalen, die Elle Woods garantiert tragen würde

Havaianas Top Tiras Damen FlipFlop © Havaianas

Kaum ein Sommer-Schuh passt besser zum aktuellen Preppy-in-Pink-Trend als klassische Flip-Flops. Die Havaianas Top Tiras gehören seit Jahren zu den absoluten Kultmodellen und feiern diesen Sommer ein besonders großes Comeback.

Die minimalistischen Sandalen lassen sich perfekt zu Tennisröcken, Leinenhosen, Sommerkleidern oder Activewear kombinieren und passen damit ideal zum aktuellen Mix aus Y2K-Nostalgie, Coastal Chic und Hyperfemininity.

Gerade die zarten Pastellfarben und femininen Töne erinnern an die ikonischen Looks von Elle Woods und verleihen selbst einfachen Outfits sofort die berühmte Main-Character-Energy.

Besonders attraktiv: Die beliebten Havaianas sind aktuell bei Amazon um 20 Prozent reduziert und kosten nur noch 19,36 Euro statt 24,20 Euro.

Ob für den Weg zum Pilates-Kurs, den Strandurlaub, den Coffee Run oder entspannte Sommertage in der Stadt – kaum ein Schuh verkörpert den aktuellen ELLE EFFECT besser als ein Paar klassische Havaianas.

Denn wenn uns Elle Woods eines beigebracht hat, dann wahrscheinlich das: Man kann niemals zu viele pinke Sommer-Essentials besitzen.

Fazit: Der ELLE-Effekt ist mehr als nur ein Trend

Mit dem Comeback von Elle Woods erlebt nicht nur eine Popkultur-Ikone ihre Rückkehr, sondern gleich ein ganzer Lifestyle. Rosa steht heute für Optimismus, Selbstbewusstsein und die berühmte Main-Character-Energy, die aktuell Mode und Beauty prägt.

Ob strahlende Haut, Tenniscore, feminine Activewear oder ein neuer Signature-Duft – manchmal reichen schon kleine Veränderungen, um sich ein wenig wie die Hauptfigur im eigenen Film zu fühlen.

Und das Beste daran: Viele dieser Trend-Produkte sind aktuell bei Amazon reduziert erhältlich – perfekt also, um sich den ELLE-Effekt direkt nach Hause zu holen.

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