Diese neuen Prada-Sonnenbrillen sind das Must-have der Saison

Diesen Sommer tragen alle Prada! Und total verschaut haben wir uns in die neuesten Sonnenbrillen der italienischen Kultmarke – in Kombi mit ikonischen Make-up-Looks!

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Superfruits

© Luise Reichert

Zu zart getönten Brillengläsern passt buntes Augen-Make-up. Einen Lidstrich-Wing in Papaya-Orange und Metallic-Effekte im Augeninnenwinkel zaubern wir mit der Prada Dimensions Eyeshadow Palette "03 Pulse".

Für die Lips: Prada Monochrome Hyper Matte "B06 Dragon" und "P56 Notte". Sonnenbrille von Prada mit schwarzem, eckigem Acetatgestell und blauen Lichtgläsern, 370 Euro. Erhältlich bei STEFFL Eyewear.

Supersize

© Luise Reichert

Große Shades verlangen nach großen Augenblicken: eine Farbharmonie auf den Eyes gelingt mit der Prada Dimensions Eye Palette "07 Peony" in gedeckten Savannentönen. Sonnengeküsste Sunset-Effekte auf Wangen und Lippen verleiht Prada Touch "P72 Dahlia" mit weichzeichnender Creme-zu-Puder-Textur.

Überdimensionale, eckig geformte Brille in marmorierter Schildpatt-Optik von Prada, 450 Euro, bei STEFFL Eyewear.

Touch-up

© Luise Reichert

Sportliche Shieldbrillen in Retrooptik sind die Gewinner im WM-Sommer 2026. Augenaufschlag mit Volumen-Boost generiert Pradascope Mascara "01 Nero" mit 180°-Lift-andGrip-Bürste für mehrere Schichten und Prada Dimensions Eyeshadow "06 Pulp".

Heimspiel für die Lips mit Prada Monochrome Hyper Matte "B06 Dragon". Shieldbrille in Olivgrün mit Triangolo-Motiv an den breiten Bügeln von Prada, 370 Euro. Erhältlich bei STEFFL Eyewear.

Thai Milk Tea

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Goldbraune Brillengläser und goldige Fassungen schmeicheln Pradascope Mascara "02 Brown", mit Prada Dimensions Eyeshadow "02 Profusion" und Pradalines Eyepencil "04 Ember". Den Iced Milk & Caramel-Look perfektioniert Prada Touch "B32 Caffe".

Pflege für die Lips bringt Prada Banana Balm. Sonnenbrille im rahmenlosen Design mit goldenen Details und Ombré-Gläsern von Prada, 550 Euro, bei STEFFL Eyewear.

Champagner

© Luise Reichert

Aviator-Sonnenbrillen zählen zu unseren Alltime-Favorites und schmeicheln jeder Gesichtsform. Zum weißen Rahmen wird mit Prada Light Glowing Highlighter Powder "01 Champagne" ein sommerlicher Glow gezaubert.

Für die Lippen: Prada Monochrome Soft Matte Lippenstift in "P161 Sunset Pink". Pilotenbrille in Oversized-Optik mit hellbraun getönten Gläsern von Prada, 390 Euro. Bei STEFFL Eyewear.

Rosa Brille

© Luise Reichert

Pastelliges Rosa ist ein verträumtes Statement im Sommer. Eine ikonische Farbkombi mit gelben Akzenten im Augeninnenwinkel gelingt mit der Prada Dimensions "02 Profusion" Eye Palette. Harmonisch mit Prada Touch "B32 Caffe" als Blush und für die Lippen. Hydriert werden diese mit Prada Banana Balm.

Transparente Shades mit rosa Rahmen und hellbraunen Gläsern von Prada, 370 Euro. Erhältlich bei STEFFL Eyewear.

Colour Clash

© Luise Reichert

Das Italolabel Prada steht für starke Farben und Colour Blocking. Zu blau getönten Gläsern und dem braunen Schildpattrahmen passt ein kontrastreicher Shadowmix mit Prada Dimensions Eye Palette "02 Profusion".

Für die Lips: Prada Monochrome Hyper Matte "R28" und Prada Light Glowing Lip Oil Stick "U014 White". Cat-Eye-Sonnenbrille mit eckigen Rahmen in Acetat und blau getönten Gläsern von Prada, 390 Euro, bei STEFFL Eyewear.

Pink sieht Rot

© Luise Reichert

Bei rahmenlosen Brillen mit hellen Gläsern ziehen mehrfach getuschte Volumen-Lashes (Pradascope Mascara "02 Brown“) Blicke auf sich. Die Wangenpartie rückt in den Fokus mit einem Mix aus Pink & Kirschrot (mit Prada Touch „R68 Cherry", "P76 Waterlilly“), zu Prada Monochrome Hyper Matte Lippenstift „B06 Dragon".

Rahmenlose Sonnenbrille mit eckigen Gläsern von Prada, 390 Euro, bei STEFFL Eyewear.

Sixties Vibe

© Luise Reichert

Runde Sonnenbrillen im Stil der 60er-Jahre signalisieren im Sommer 2026 ein modernes Statement. Dazu kann man durchaus eine knallpinke Lippe (Prada Monochrome Soft Matte Lippenstift "P161 Sunset Pink“) riskieren.

Einen sanften Schimmer verleiht Prada Light Glowing Powder „01 Champagne". Runde Prada-Sonnenbrille mit Schriftzug, 390 Euro von Prada, zu beziehen bei STEFFL Eyewear.

Alle Brillen von Prada erhältlich bei STEFFL Eyewear, Prada Beauty bei ALINA (steffl-vienna.at).

Produktion: Julia Bauernfeind

Fotos: Luise Reichert

Fotoassistenz: Daniel Binder

Model: Lucia C/Focus Models

Make-up: Nadine Ottmann mit Prada Beauty

Haare: Roman Klammer mit Oribe

Styling: Damaris Heinfellner/STEFFL