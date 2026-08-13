Unser Test: Diese Dyson-Airwrap-Alternative funktioniert

Wenn Sie morgens keine Lust haben, erst Föhn, Lockenstab und Glätteisen aus dem Schrank zu holen, könnte der MOVA Master 10 genau das Stylingtool sein, das Ihnen bisher gefehlt hat. Der 7-in-1-Multistyler verspricht nämlich Locken, glattere Haare, Volumen und schnelles Trocknen mit nur einem Gerät.

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Und ja: Die Ähnlichkeit zum bekannten Dyson Airwrap ist kaum zu übersehen. Gerade deshalb wollten wir genauer wissen: Was bekommen Sie hier eigentlich für Ihr Geld?

Ein Gerät für fast jeden Hair-Day

MOVA Master 10 Multi-Styler, 7-in-1-Haartrockner Styler für Locken © MOVA

Mal Beach Waves, am nächsten Tag glatt und am Wochenende eine voluminöse Föhnfrisur – genau diese Vielseitigkeit macht Multistyler so praktisch.

Beim MOVA Master 10 bekommen Sie verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Looks. Besonders spannend finden wir die intelligente Düsenerkennung: Das Gerät erkennt laut Hersteller, welcher Aufsatz gerade verwendet wird. Dazu kommen eine Funktion zur Haarpflege-Essenz und eine Aufbewahrungsbox für das komplette Set.

Das klingt zunächst nach einem kleinen Beauty-Salon fürs eigene Badezimmer – nur eben deutlich kompakter.

MOVA Master 10 Multi-Styler, 7-in-1-Haartrockner Styler für Locken © MOVA

Aber ist er wirklich eine Alternative zum Dyson Airwrap?

Der Vergleich liegt natürlich nahe. Wer schon länger einen Airwrap möchte, dürfte allerdings beim Preis schlucken. Genau hier wird der MOVA interessant.

Denn statt sich ausschließlich auf einen bestimmten Look zu konzentrieren, bekommen Sie auch hier ein All-in-One-Gerät, mit dem Sie trocknen und anschließend unterschiedliche Stylings ausprobieren können.

MOVA Master 10 Multi-Styler, 7-in-1-Haartrockner Styler für Locken © MOVA

Unser Eindruck anhand der Ausstattung: Das Konzept ist erstaunlich umfangreich. Gerade wenn Sie gerne zwischen Locken, glatten Looks und Volumen wechseln, bekommen Sie hier viele Möglichkeiten in einem einzigen Set.

Unser Redaktionscheck: Das gefällt uns am MOVA Master 10

Besonders gut gefällt uns, dass der MOVA nicht einfach nur ein Haartrockner mit ein paar zusätzlichen Aufsätzen sein möchte. Sieben Funktionen, Düsenerkennung, verschiedene Stylingmöglichkeiten und die Aufbewahrungsbox ergeben ein ziemlich rundes Gesamtpaket.

Auch optisch wirkt das Set hochwertig und dürfte sich deshalb ebenso als Geschenk für Beauty-Fans eignen.

Einen Punkt würden wir dennoch im Hinterkopf behalten: Bei Amazon kommt der Master 10 aktuell auf 4,0 von 5 Sternen bei 51 Bewertungen. Das ist ein guter erster Eindruck, aber noch keine riesige Bewertungsbasis.

MOVA Master 10 Multi-Styler, 7-in-1-Haartrockner Styler für Locken © MOVA

Und dann ist da noch der Preis

Ganz ohne den aktuellen Preis zu erwähnen, geht es dann doch nicht: Der MOVA Master 10 kostet bei Amazon momentan 150,25 Euro statt 251,09 Euro UVP.

Sie sparen damit 100,84 Euro beziehungsweise 40 Prozent. Vor allem aber bekommen Sie für rund 150 Euro ein komplettes Styling-Set, das mehrere Geräte im Badezimmer ersetzen könnte.

Wenn Sie den Dyson Airwrap schon länger spannend finden, Ihnen der Preis aber bisher zu hoch war, ist der MOVA Master 10 definitiv eine Alternative, die einen genaueren Blick verdient.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.