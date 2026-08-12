Helene Fischers Duft-Highlight: Mugler Alien jetzt 41% günstiger!

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Parfum-Liebhaberinnen aufgepasst: Bei Amazon wartet aktuell ein echter Beauty-Kracher. Das Mugler Alien Pulp Eau de Parfum ist derzeit für nur 42,84 Euro erhältlich. Verglichen mit der angegebenen UVP von 72,60 Euro sparen Sie damit satte 41 Prozent beziehungsweise 29,76 Euro.

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Für einen Duft von Mugler ist das ein Preis, bei dem sich ein genauerer Blick lohnt. Amazon kennzeichnet den Rabatt als befristetes Angebot – wer sich Alien Pulp ohnehin gönnen wollte oder noch nach einem besonderen Duft sucht, sollte daher nicht zu lange warten.

Mugler Alien Pulp: Ein Duft, der auffallen will

Die Alien-Duftwelt von Mugler steht seit Jahren für außergewöhnliche, intensive und unverwechselbare Parfums. Alien Pulp führt genau diesen extravaganten Charakter weiter und richtet sich an Frauen, die keine Lust auf einen Duft haben, der einfach nur im Hintergrund bleibt.

Das Eau de Parfum ist ein Statement – sinnlich, modern und mit jenem besonderen Charakter, für den die Alien-Linie bekannt ist. Genau das macht den Duft zu einer spannenden Wahl für den Alltag, einen besonderen Abend, das nächste Date oder als luxuriöses Beauty-Extra für den Urlaub.

Mugler Alien Pulp Eau de Parfum © Mugler

Nur 42,84 Euro statt 72,60 Euro

Das eigentliche Highlight ist aktuell jedoch der Preis. Amazon reduziert das Mugler Alien Pulp Eau de Parfum von der angegebenen UVP von 72,60 Euro auf 42,84 Euro.

Damit sparen Sie 29,76 Euro und zahlen aktuell ganze 41 Prozent weniger. Gerade bei bekannten Designer-Düften sind derart deutliche Preisnachlässe besonders interessant.

Wer seinen Parfum-Vorrat auffüllen möchte, nach einem neuen Signature-Duft sucht oder sich einfach selbst etwas gönnen will, bekommt hier eine attraktive Gelegenheit.

Mugler Alien Pulp Eau de Parfum © Mugler

Unser Beauty-Tipp für alle Mugler-Fans

In unserer Redaktion landet das Angebot ganz klar auf der Beauty-Watchlist. Ein Mugler Eau de Parfum für unter 45 Euro ist ein Deal, der Aufmerksamkeit verdient – insbesondere bei einer Ersparnis von fast 30 Euro.

Perfekt als kleines Luxus-Upgrade für den Sommer

Gerade im Sommer darf es in der Beauty-Routine gerne etwas Besonderes sein. Sonnengeküsste Haut, ein schönes Sommerkleid, Sandalen und dazu ein außergewöhnlicher Duft – manchmal braucht es nicht viel für dieses typische Urlaubsgefühl.

Mugler Alien Pulp Eau de Parfum © Mugler

Alien Pulp eignet sich deshalb auch wunderbar als Beauty-Begleiter für Sommerabende, Dinner-Dates oder den nächsten Urlaub. Und wer bereits jetzt an ein Geschenk für die beste Freundin, Partnerin, Schwester oder Mutter denkt, kann sich den reduzierten Preis ebenfalls zunutze machen.

Fast 30 Euro Ersparnis machen diesen Deal besonders spannend

Bei Beauty-Angeboten lohnt sich immer ein Blick auf die tatsächliche Ersparnis. In diesem Fall ist sie beachtlich: Statt 72,60 Euro UVP zahlen Sie aktuell 42,84 Euro. Das sind knapp 30 Euro weniger.

Gerade wer ohnehin einen hochwertigen Duft kaufen wollte, bekommt dadurch deutlich mehr Spielraum im Beauty-Budget. Die gesparten knapp 30 Euro reichen schließlich schon für das nächste Beauty-Must-have.

Unser Tipp: Bei 41 Prozent Rabatt nicht zu lange warten

Amazon weist den Preis ausdrücklich als befristetes Angebot aus. Wie lange die 41 Prozent Rabatt verfügbar bleiben, ist daher offen. Preise und Verfügbarkeit können sich bei Amazon jederzeit ändern.

Wenn Mugler Alien Pulp ohnehin auf Ihrer Wunschliste steht, ist jetzt ein besonders interessanter Zeitpunkt, den Duft genauer anzusehen. 42,84 Euro statt 72,60 Euro machen das Eau de Parfum aktuell zu einem unserer spannendsten Beauty-Deals.

Fazit: Dieser Mugler-Deal gehört auf die Beauty-Watchlist

41 Prozent Rabatt auf Mugler Alien Pulp sind eine Ansage. Für nur 42,84 Euro erhalten Sie aktuell ein Eau de Parfum aus einer der bekanntesten Duftwelten von Mugler und sparen gegenüber der angegebenen UVP 29,76 Euro.

Unser Tipp für alle Parfum-Fans: Wenn Sie sich einen neuen Duft gönnen möchten, sollten Sie sich dieses befristete Amazon-Angebot ansehen. Bei einem Preis von unter 45 Euro ist Alien Pulp aktuell ein echtes Beauty-Schnäppchen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.