Brandneu: Dyson bringt ein Serum gegen fettige Kopfhaut raus!

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Wer unter schnell fettendem Haar leidet, kennt das Problem nur zu gut: Bereits einen Tag nach dem Waschen wirkt der Haaransatz strähnig und verliert an Frische. Genau hierfür hat Dyson jetzt eine spannende Neuheit vorgestellt. Mit dem neuen Dyson Amino Scalp Serum bringt der Premium-Hersteller erstmals ein Kopfhaut-Serum auf den Markt, das speziell für fettige Kopfhaut entwickelt wurde. Das innovative Pflegeprodukt ist ab sofort direkt im Dyson-Onlineshop erhältlich.

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Dyson erweitert sein Beauty-Sortiment

Bislang war Dyson vor allem für seine innovativen Stylinggeräte wie den Airwrap, den Supersonic oder den Airstrait bekannt. Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt und erweitert sein Beauty-Angebot um hochwertige Haarpflegeprodukte.

Mit dem neuen Amino Scalp Serum richtet sich Dyson an alle, die sich eine gesunde Kopfhaut und länger frisch aussehendes Haar wünschen. Denn gesundes Haar beginnt bereits an der Kopfhaut – genau hier setzt die neue Pflege an.

Dyson Amino™ Leave-in Scalp Bubble Treatment © Dyson

Entwickelt für fettige Kopfhaut

Das neue Serum wurde speziell dafür entwickelt, die Kopfhaut ins Gleichgewicht zu bringen. Laut Dyson soll die innovative Formel überschüssigen Talg reduzieren und gleichzeitig intensiv Feuchtigkeit spenden.

Das Ziel: Ein frisches Haargefühl über einen längeren Zeitraum, ohne die Kopfhaut auszutrocknen oder das Haar zu beschweren. Das Serum wird direkt auf die Kopfhaut aufgetragen und lässt sich unkompliziert in die tägliche Pflegeroutine integrieren.

Wissenschaft trifft auf Haarpflege

Für die Entwicklung setzt Dyson auf moderne Forschung und eine speziell entwickelte Pflegeformel. Das Amino Scalp Serum soll die natürliche Kopfhautbarriere unterstützen und dabei helfen, die Kopfhaut optimal mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Gerade Menschen mit schnell nachfettendem Haar kennen den Balanceakt zwischen häufigem Haarewaschen und einer übermäßigen Talgproduktion. Genau hier möchte Dyson mit seiner neuen Pflege ansetzen und für ein ausgeglicheneres Kopfhautgefühl sorgen.

Die ideale Ergänzung zu Airwrap & Co.

Wer bereits Dyson-Stylinggeräte nutzt, kann seine Haarpflege nun optimal ergänzen. Während Airwrap, Supersonic oder Airstrait für schonendes Styling sorgen, setzt das neue Serum bereits bei der Pflege der Kopfhaut an.

So verfolgt Dyson erstmals einen ganzheitlichen Ansatz – von der Kopfhautpflege bis zum fertigen Styling.

Jetzt direkt bei Dyson erhältlich

Das neue Dyson Amino Scalp Serum ist ab sofort exklusiv über den Dyson-Onlineshop erhältlich. Damit erweitert der Hersteller sein Beauty-Portfolio um ein innovatives Pflegeprodukt für alle, die sich länger frisch aussehendes Haar und eine gepflegte Kopfhaut wünschen.

Jetzt die Dyson-Neuheit entdecken

Mit dem Amino Scalp Serum betritt Dyson erstmals den Markt für Kopfhautpflege und setzt dabei auf eine moderne Formel gegen schnell fettende Kopfhaut. Wer seine Haarpflege um ein innovatives Produkt ergänzen möchte oder nach einer Lösung für einen schnell nachfettenden Haaransatz sucht, sollte sich die brandneue Dyson-Neuheit jetzt genauer ansehen. Das Serum ist ab sofort direkt bei Dyson erhältlich.

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