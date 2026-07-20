Test: Funktioniert das LASHCOCA!NE-Wimpernserum wirklich?

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Lange, volle Wimpern ganz ohne künstliche Extensions? Genau das verspricht das LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum von Svenja Walberg. Das Beauty-Produkt hat sich in den vergangenen Monaten zu einem echten Social-Media-Hit entwickelt und zählt mittlerweile zu den beliebtesten Wimpernseren auf Amazon. Im Redaktionstest haben wir uns angesehen, warum das Serum aktuell so gefragt ist.

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Das steckt hinter dem viralen Bestseller

Das LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum trägt das Siegel "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie Wimpernpflege und wurde allein im vergangenen Monat über 4.000 Mal gekauft. Mit knapp 18.000 Bewertungen und 4,1 von 5 Sternen gehört es zu den meistbewerteten Wimpernseren auf Amazon.

LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum – Das virale Original für lange & volle Wimpern © LASHCOCA!NE

Der Hersteller setzt auf eine PRO-Formel mit zweifachem Wirkansatz, die das natürliche Wimpernwachstum unterstützen und gleichzeitig die Wimpern kräftigen soll. Das Serum ist außerdem vegan, wird in Deutschland hergestellt und wurde gemeinsam mit Unternehmerin Svenja Walberg entwickelt.

Unser Eindruck im Redaktionstest

Was sofort auffällt: Das Serum lässt sich dank des feinen Applikators besonders einfach entlang des Wimpernkranzes auftragen. Die Anwendung dauert nur wenige Sekunden und lässt sich problemlos in die tägliche Beauty-Routine integrieren.

LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum – Das virale Original für lange & volle Wimpern © LASHCOCA!NE

Besonders positiv gefällt uns die hochwertige Aufmachung sowie die klare Anwendung. Wer das Serum regelmäßig verwendet, kann – laut Hersteller – mit der Zeit längere, dichtere und kräftiger wirkende Wimpern erzielen. Wie bei vergleichbaren Pflegeprodukten gilt jedoch: Sichtbare Ergebnisse können individuell unterschiedlich ausfallen und stellen sich in der Regel erst nach konsequenter Anwendung über mehrere Wochen ein.

LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum – Das virale Original für lange & volle Wimpern © LASHCOCA!NE

Darum ist das Serum so beliebt

Der Trend zu natürlichen, gepflegten Wimpern hält weiter an. Immer mehr Menschen möchten auf künstliche Wimpern oder regelmäßige Wimpernverlängerungen verzichten und setzen stattdessen auf pflegende Seren. Genau hier trifft das LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum den Nerv der Zeit.

Die hohe Anzahl an Bewertungen und die Bestseller-Auszeichnung sprechen dafür, dass das Produkt bei vielen Amazon-Kunden gut ankommt. Gelobt werden unter anderem die einfache Anwendung, die angenehme Konsistenz und das gepflegte Erscheinungsbild der Wimpern nach regelmäßiger Nutzung.

LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum – Das virale Original für lange & volle Wimpern © LASHCOCA!NE

Jetzt bei Amazon entdecken

Wer seinen Wimpern mehr Länge, Volumen und Pflege schenken möchte, sollte sich das LASHCOCA!NE PROFI Wimpernserum genauer ansehen. Das virale Original zählt aktuell zu den beliebtesten Beauty-Produkten auf Amazon und ist dort für 29,95 Euro erhältlich. Für alle, die ein hochwertiges Wimpernserum suchen, ist der Bestseller definitiv einen Blick wert.

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