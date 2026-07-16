Polène hat eine neue It-Bag – und sie könnte sogar die Cyme ablösen

Kaum eine Tasche wurde in den vergangenen Jahren so oft an den Armen stilbewusster Frauen gesichtet wie die Cyme von Polène. Jetzt präsentiert das französische Label mit der "Shuldo" ein völlig neues Modell – und das bringt alles mit, um der nächste große Taschen-Hype zu werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es gibt Taschen, die schön aussehen. Und es gibt Taschen, bei denen man bereits beim ersten Blick weiß: Die werden wir bald überall sehen. Die neue Shuldo Bag von Polène gehört ziemlich eindeutig zur zweiten Kategorie.

Das französische Taschenlabel hat schließlich schon einmal bewiesen, wie man eine moderne It-Bag kreiert. Die skulpturalen Modelle von Polène gelten längst als Lieblinge von Modeprofis, während vor allem die geräumige Cyme zum festen Bestandteil unzähliger Office-, Reise- und Alltagslooks wurde.

Nun könnte ausgerechnet die Shuldo zur neuen Konkurrenz aus dem eigenen Haus werden.

© POLENE

Diese Form macht die Shuldo zur perfekten Alltagstasche

Der Name "Shuldo" ist vom englischen Wort "shoulder" abgeleitet – und beschreibt damit bereits das wichtigste Merkmal der Tasche. Sie wird locker über der Schulter getragen und schmiegt sich dabei fast wie eine Umarmung an den Körper.

Ihre Form wirkt weich, fließend und beinahe zufällig drapiert, ist tatsächlich aber präzise konstruiert. Die geschwungenen Kanten verschwinden in den charakteristischen Falten und tauchen an anderer Stelle wieder auf. Dadurch wirkt die Tasche immer ein wenig in Bewegung – selbst dann, wenn sie nur lässig am Arm hängt.

© POLENE

Genau diese Mischung aus XXL-Hobo-Bag, eleganter Schultertasche und moderner Lederskulptur macht die Shuldo so spannend. Sie ist groß genug für den Alltag, wirkt aber nicht wie eine klassische Business-Tote. Stattdessen bringt sie jene entspannte Eleganz mit, die selbst Jeans, T-Shirt und Ballerinas sofort nach Fashion Week aussehen lässt.

Mit ihren Maßen von 49 mal 56 mal 10 Zentimetern bietet sie reichlich Platz. Im Inneren befindet sich ein Reißverschlussfach, geschlossen wird das Modell mit einem gravierten Karabinerhaken und einem Metallring.

© POLENE

Diese sieben Farben stehen zur Auswahl

Auch bei den Farben bleibt Polène seinem typischen Quiet-Luxury-Look treu. Die Shuldo erscheint in sieben Nuancen: Schwarz, Ebenholz, Schwarzkirsche, Dunkelbraun, Nebel, Wüste und Lindgrün. Alle sieben Varianten sind zum Preis von 640 Euro erhältlich.

Ob sie die omnipräsente Cyme tatsächlich ablösen wird, muss sich erst zeigen. Fest steht allerdings schon jetzt: Die Shuldo hat alles, was eine neue It-Bag braucht – eine wiedererkennbare Silhouette, hochwertige Materialien und diesen schwer zu erklärenden "Woher ist deine Tasche?"-Effekt.