Amazon-Angebot: Das beliebte ghd-Glätteisen ist 45 % günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Wer schon länger mit einem Premium-Haarglätter liebäugelt, sollte jetzt schnell sein. Das ghd platinum+ Glätteisen ist aktuell bei Amazon mit 45 Prozent Rabatt erhältlich – Sie sparen dabei über 134 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Amazon-Angebot: Das beliebte ghd-Glätteisen ist jetzt 45 % günstiger

Ob glatte Haare, sanfte Wellen oder glamouröse Locken – ein hochwertiges Glätteisen gehört für viele zur täglichen Beauty-Routine. Das ghd platinum+ Glätteisen zählt seit Jahren zu den beliebtesten Premium-Hairstylern und ist aktuell bei Amazon stark reduziert: Statt 301,51 Euro zahlen Sie derzeit nur 166,91 Euro.

ghd platinum+ Glätteisen: Smarter Haarglätter © ghd

Intelligente Technologie für schonendes Styling

Das Besondere am ghd platinum+ ist seine intelligente Technologie. Das Gerät passt die Temperatur kontinuierlich an die Haarpartie an und arbeitet mit der optimalen Stylingtemperatur von 185 Grad Celsius. Dadurch soll das Haar geschont werden und gleichzeitig ein besonders gleichmäßiges Styling gelingen.

Laut Hersteller sorgt das Glätteisen außerdem für mehr Glanz, einen besseren Farbschutz bei coloriertem Haar und reduziert das Risiko extremer Hitzeschäden.

ghd platinum+ Glätteisen: Smarter Haarglätter © ghd

Mehr als nur ein Glätteisen

Das ghd platinum+ eignet sich nicht nur zum Glätten. Dank der abgerundeten Form lassen sich auch Locken, Beach Waves oder sanfte Wellen ganz einfach stylen. Damit ersetzt ein Gerät gleich mehrere Stylingtools und bietet maximale Flexibilität im Alltag.

ghd platinum+ Glätteisen: Smarter Haarglätter © ghd

Tausendfach bewährt

Mit über 2.200 Bewertungen und 4,5 von 5 Sternen gehört das Modell zu den beliebtesten Premium-Glätteisen auf Amazon. Allein im vergangenen Monat wurde es mehr als 500 Mal gekauft.

Jetzt über 134 Euro sparen

Aktuell erhalten Sie das ghd platinum+ Glätteisen für 166,91 Euro statt 301,51 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 45 Prozent beziehungsweise 134,60 Euro.

Fazit: Wer schon länger in ein hochwertiges Glätteisen investieren wollte, findet jetzt den perfekten Zeitpunkt. Das ghd platinum+ überzeugt mit intelligenter Styling-Technologie, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und einem der besten Amazon-Angebote der letzten Zeit. Da die Aktion nur für kurze Zeit gilt, lohnt sich schnelles Zugreifen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.