Mega-Hype in Wien: Erster lululemon Store eröffnet in Österreich!

Darauf haben Fashion- und Fitness-Fans lange gewartet: Die internationale Kultmarke lululemon eröffnet ihren ersten heimischen Store – und zwar mitten im Herzen von Wien. Neben den berühmten Leggings bringt das Label auch kostenlose Workouts, Wellness-Events und Community-Feeling in die Hauptstadt.

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Von Los Angeles über New York bis nach London gehört lululemon längst zum Stadtbild. Die figurformenden Sport-Leggings, minimalistischen Sport-BHs und perfekt geschnittenen Zip-Jacken sieht man nicht nur im Yoga-Studio oder beim Pilates, sondern ebenso beim Coffee Run, am Flughafen und beim entspannten Sonntagsbrunch. Nun kommt die begehrte Premium-Sportmarke endlich auch mit einem eigenen Store nach Österreich.

Am Freitag, dem 4. September 2026, eröffnet lululemon seinen ersten österreichischen Standort auf der Wiener Kärntner Straße. Die genaue Adresse könnte kaum zentraler sein: Auf der Kärntner Straße 14, nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt, zieht damit einer der international gefragtesten Namen der Athleisure-Welt ein.

Symbolbild © Getty Images

lululemon: Erster Store in Österreich

Dass lululemon gerade jetzt nach Wien kommt, passt perfekt. Die Hauptstadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Hotspot für moderne Fitness- und Wellness-Konzepte entwickelt. Reformer-Pilates-Studios, Run Clubs, Yoga-Events und Matcha-Cafés prägen längst den Lifestyle einer neuen, gesundheitsbewussten Generation.

Mit lululemon bekommt diese Szene nun ihr eigenes modisches Zuhause. Auf einer Verkaufsfläche von rund 200 Quadratmetern wird künftig Performance-Mode für Yoga, Pilates, Running, Krafttraining, Tennis und Golf angeboten. Dazu kommen Schuhe, Taschen, Trinkflaschen, Matten und Accessoires für einen aktiven Alltag.

Die kanadische Marke hat sich mit funktionalen Materialien und einer cleanen, luxuriösen Ästhetik eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. Besonders die Align-Kollektion genießt unter Yoga- und Pilates-Fans Kultstatus und feierte 2025 bereits ihr zehnjähriges Bestehen.

Mehr als ein Sportgeschäft

Der neue Store soll allerdings weit mehr werden als eine weitere Shoppingadresse. lululemon setzt seit Jahren auf lokale Communitys und arbeitet dafür mit Trainerinnen, Athleten, Studios und sogenannten Ambassadors zusammen. Diese Partnerschaften sind ein zentraler Teil der internationalen Markenstrategie und sollen Menschen durch Bewegung miteinander verbinden.

Auch der Wiener Standort wird deshalb als Community Hub konzipiert. Das ganze Jahr über sollen dort Events, Workshops, Trainings und gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Geplant sind Kooperationen mit lokalen Fitnessstudios, Coaches und Persönlichkeiten aus der Wiener Wellness-Szene.

Kostenlose Workouts zum Eröffnungswochenende

Bereits das große Eröffnungswochenende steht ganz im Zeichen der Community. Besucherinnen und Besucher dürfen sich laut Ankündigung auf kostenlose Movement- und Wellness-Sessions sowie besondere Erlebnisse mit Partnern aus der Wiener Fitness- und Wellbeing-Szene freuen.

Außerdem können Gäste lokale lululemon Ambassadors kennenlernen, die neuesten Kollektionen entdecken und mehr über die Materialien und Produktinnovationen der Marke erfahren. Die ersten Besucherinnen und Besucher sollen zusätzlich exklusive Geschenke erhalten. Details zum genauen Programm und zu möglichen Anmeldungen werden noch bekannt gegeben.