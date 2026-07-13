Wimbledon: J.Lo und Prinzessin Kate brechen strengen Dresscode

Wimbledon ist nicht nur das traditionsreichste Tennisturnier der Welt, sondern längst auch eine der elegantesten Modebühnen des britischen Sommers. Doch ausgerechnet Jennifer Lopez und Prinzessin Kate nahmen es beim großen Finale mit einer bekannten Stilregel nicht ganz so genau.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf dem Rasen müssen die Spielerinnen und Spieler nahezu vollständig in Weiß antreten. Auf den Tribünen dürfen die Gäste farblich zwar sehr viel freier agieren, trotzdem gelten in Wimbledon klare Vorstellungen davon, was angemessen ist – besonders in der exklusiven Royal Box.

So streng ist der Dresscode in Wimbledon

Für gewöhnliche Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es keinen festgeschriebenen Dresscode. Erwartet wird allerdings ein gepflegter, dem Anlass entsprechender Look: elegante Sommerkleider, Leinen, dezente Farben, Blazer und schicke Zweiteiler gehören praktisch zur inoffiziellen Uniform des Turniers.

Deutlich konkreter wird es in der Royal Box. Dort lautet der offizielle Dresscode "smart". Männer sollen Anzug beziehungsweise Sakko und Krawatte tragen. Frauen werden ausdrücklich gebeten, auf Hüte zu verzichten, da diese den Personen in den Reihen dahinter die Sicht nehmen könnten. Auch die allgemeinen Eintrittsbedingungen untersagen übergroße Hüte und Kleidungsstücke, wenn sie nach Einschätzung der Veranstalter die Sicht oder das Erlebnis anderer Gäste beeinträchtigen.

Diese Stars servierten perfekten Wimbledon-Chic

Anna Wintour mit Nicole Kidman und Sienna Miller © Getty Images

Dass man bei aller Etikette nicht langweilig aussehen muss, bewiesen die zahlreichen prominenten Gäste beim Herrenfinale. Anna Wintour blieb ihrer unverkennbaren Ästhetik treu und erschien in einem eleganten cremeweißen Sommerkleid, selbstverständlich kombiniert mit ihrer charakteristischen dunklen Sonnenbrille.

Nicole Kidman setzte ebenfalls auf helle Töne, interpretierte den traditionellen Wimbledon-Look aber deutlich moderner. Die Schauspielerin trug einen cremefarbenen, doppelreihigen Hosenanzug von Ralph Lauren mit weit geschnittenen Beinen. Ein zartrosa Hemd und eine passende Satinkrawatte nahmen dem strengen Tailoring die Härte und machten den Look zum perfekten Mix aus klassischem Preppy Style und Hollywood-Glamour.

Sienna Miller brachte hingegen feminine Leichtigkeit auf die Tribüne. Ihr hellblaues, korsettartig gearbeitetes Kleid mit feinen Streifen und verspielten Rüschen wirkte romantisch, ohne zu süß zu sein.

Prinzessin Kate strahlt in Wimbledon-Grün

Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte und Prinz George © Getty Images

Prinzessin Kate entschied sich für eine Farbe, die kaum besser zum Anlass hätte passen können. Ihr eigens angefertigtes olivgrünes Midikleid von Emilia Wickstead erinnerte an den berühmten Rasen von Wimbledon und harmonierte wunderschön mit ihren kastanienbraunen Haaren.

Die fließende Cape-Partie verlieh dem Kleid eine besonders elegante Silhouette, während goldene Pumps, eine cognacfarbene Handtasche und ihre grün-violette Wimbledon-Schleife den Look abrundeten. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club war Kate damit nicht nur offiziell, sondern auch modisch die unangefochtene Königin des Centre Court.

© Getty Images

Nur bei einem Accessoire nahm es die Prinzessin mit den Regeln nicht ganz so genau: Während des Matches schützte sie sich mit einem breiten Sonnenhut. Praktisch bei der hochsommerlichen Hitze, aus Sicht der Royal-Box-Etikette jedoch zumindest ein kleiner Regelbruch. Schließlich bittet Wimbledon seine weiblichen Ehrengäste ausdrücklich darum, aus Rücksicht auf die Sitznachbarn keine Hüte zu tragen.

J.Los XXL-Hut war kaum zu übersehen

Jennifer Lopez © WireImage

Noch wesentlich dramatischer fiel der Auftritt von Jennifer Lopez aus. Die Sängerin verwandelte den Weg zum Centre Court kurzerhand in einen Laufsteg und erschien von Kopf bis Fuß in Ralph Lauren.

Ihr beigefarbenes, ärmelloses Kleid mit drapiertem Oberteil, betonter Taille und fließendem Stoff wirkte gleichzeitig sinnlich und ausgesprochen elegant. Dazu kombinierte sie cognacfarbene Flechtsandalen mit Stilettoabsatz, eine strukturierte Handtasche und einen gigantischen Sonnenhut.

© WireImage

Mit einem Durchmesser von rund 43 Zentimetern war die Krempe beinahe so groß wie die berühmte Venus-Rosewater-Schale, die der Wimbledon-Siegerin überreicht wird. Dass dieses Accessoire die Sicht der Personen hinter ihr zumindest zeitweise beeinträchtigen konnte, dürfte kaum zu bestreiten sein.

Regelbruch oder elegante Hitze-Ausnahme?

Streng genommen bewegten sich sowohl Prinzessin Kate als auch Jennifer Lopez damit außerhalb der üblichen Hut-Etikette. Allerdings zeigte sich Wimbledon angesichts der hohen Temperaturen ungewohnt flexibel: Für das Finale wurden in der Royal Box offenbar Ausnahmen gemacht, auch Prinz George und Prinzessin Charlotte trugen zeitweise von Wimbledon bereitgestellte Hüte.

Die Hitze lieferte also die offizielle Begründung. Trotzdem lässt sich kaum übersehen: Wenn eine Prinzessin und einer der größten Hollywood-Stars der Welt mit ausladenden Krempen erscheinen, drückt selbst das traditionsbewusste Wimbledon offenbar gerne einmal ein Auge zu.

Und modisch betrachtet? Da kann man den beiden ohnehin kaum böse sein. Denn Kate und J.Lo brachen die Regeln so stilvoll, dass ihre Hüte am Ende fast ebenso viel Aufmerksamkeit bekamen wie das Geschehen auf dem Centre Court.