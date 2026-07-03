Taylor Swifts Hochzeit wird zum Fashion-Event: Diese Stars sind schon da

Von Selena Gomez bis Bradley Cooper, in New York häufen sich die prominenten Sichtungen vor dem Madison Sqare Garden.

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In New York dreht sich an diesem Wochenende offenbar alles um Taylor Swift und Travis Kelce. Seit Tagen wird über eine große Hochzeitsfeier des Paares spekuliert. Mehrere US-Medien berichten unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld sowie der Organisations- und Sicherheitslogistik, dass die Feierlichkeiten bereits begonnen haben. Eine offizielle Bestätigung von Swift oder Kelce gibt es bislang allerdings nicht. Am Donnerstagabend soll bereits ein Probe-Dinner im Madison Square Garden stattgefunden haben. Rund um die Location waren Straßen abgesperrt und zahlreiche prominente Gäste wurden gesichtet.

Selena Gomez sorgt für Spekulationen

© selenagomez/Instagram

Besonders viel Aufmerksamkeit zog Selena Gomez auf sich. Taylor Swifts langjährige Freundin veröffentlichte am Donnerstagabend eine Instagram-Story, die sie geschniegelt und geschniegelt für den Abend zeigt. In einem Auto sitzend präsentierte sie ein elegantes, schulterfreies schwarzes Kleid mit auffälligen 3D-Blumenapplikationen am Dekolleté – für viele Fans ein weiterer Hinweis darauf, dass sie zu den Gästen gehören könnte.

Gigi Hadid und Bradley Cooper gesichtet

Auch Gigi Hadid und Bradley Cooper wurden laut Page Six auf dem Weg zum mutmaßlichen Probe-Dinner fotografiert. Cooper trug einen klassischen dunklen Anzug mit Weste und wurde gut gelaunt vor einem SUV gesichtet, bevor beide gemeinsam weiterfuhren.

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Jack Antonoff darf wohl nicht fehlen

Ebenfalls erwartet wird Jack Antonoff, einer der engsten musikalischen Wegbegleiter von Taylor Swift. Der Produzent arbeitete an zahlreichen ihrer Alben mit und zählt seit Jahren zu ihrem engsten Freundeskreis. Sollte tatsächlich gefeiert werden, wäre seine Anwesenheit kaum überraschend.

Lena Dunham ebenfalls in New York

Auch Schauspielerin und Autorin Lena Dunham wurde Berichten zufolge auf dem Weg zu den Feierlichkeiten gesehen in einem grünem Look. Die Schöpferin der Serie Girls verbindet ebenfalls eine langjährige Freundschaft mit Taylor Swift. Bereits 2015 war sie Teil des prominenten Casts im Musikvideo zu "Bad Blood".

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Offizielle Bestätigung steht weiterhin aus

Ob tatsächlich Hochzeitsglocken läuten oder ob es sich um eine andere private Feier handelt, ist derzeit weiterhin unklar. Fest steht jedoch: Die zahlreichen Promi-Sichtungen in New York heizen die Gerüchte weiter an. Bis sich Taylor Swift oder Travis Kelce selbst äußern, bleibt die angebliche Traumhochzeit eines der meistdiskutierten Themen in den USA.