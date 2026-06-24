Men’s Fashion Week: Saint Laurent holt die Megastars nach Paris

Bei der Men’s Fashion Week in Paris jagt derzeit ein Highlight das nächste, doch wenn Saint Laurent zur Show lädt, ist der Star-Auflauf garantiert. In der begehrten Front Row nahmen Größen wie Madonna, Kate Moss und Charli XCX Platz und wurden selbst zum Hingucker des Abends.

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Während die halbe Welt ihren Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika richtet, sorgt Europa für seine ganz eigene Form der Hochspannung. In Paris klettern die Temperaturen derzeit auf Rekordniveau, doch mit der Frühjahr/Sommer-Ausgabe 2027 der Men’s Fashion Week gerät die französische Hauptstadt endgültig ins Glühen. Ein besonderes Highlight war die Saint Laurent Show, die für glamouröse Star-Momente sorgte.

Nebel und nackte Haut auf dem Laufsteg

© Gamma-Rapho via Getty Images

Am Dienstagnachmittag lud Vaccarello seine Gäste in die historische Bourse de Commerce ein. Unter einer schwebenden Nebel-Installation präsentierte er weitere seiner kreativen Interpretationen klassischer Herrenanzüge. Die Kollektion für das Jahr 2027 feiert das Spiel aus Verführung und Zurückhaltung und umfasste schimmernde Metallic-Töne, gewagte durchsichtige Oberteile, legere Fallschirmjacken und vieles mehr. Doch so atemberaubend die Entwürfe auf dem Laufsteg auch waren, die eigentliche Show fand in der ersten Reihe statt.

Staraufgebot der Extraklasse

Die Front Row las sich wie das Who-is-Who der A-Prominenz. Markenbotschafter wie Oscar-Preisträger Rami Malek und Model Amelia Gray verfolgten das Spektakel gespannt. Auch Topmodel Kate Moss war natürlich anwesend und wurde von ihrer Tochter Lila begleitet, die sich in der Modelwelt längst selbst einen großen Namen gemacht hat.

Stars bei Saint Laurent 1 / 7 © Getty Images © Corbis via Getty Images for Saint Laurent © WWD via Getty Images

Der wohl überraschendste Gast des Abends war jedoch die "Queen of Pop" höchstpersönlich: Madonna. Sie schlich sich in einem atemberaubenden, kirschroten Spitzen-Minikleid mit verführerischem Latex-Finish in die Location. Den Look komplettierte sie mit knallpinken Bubblegum-Satin-Pumps, einer rosafarbenen Handtasche und einer Oversize-Sonnenbrille.

Madonna & Charli XCX: Pop-Ikonen auf Kuschelkurs

Direkt neben Madonna saß eine weitere Ikone der aktuellen Stunde: Charli xcx. Charli erschien passend zur Pop-Königin ebenfalls im roten Look. Sie wählte ein kirschrotes Leder-Minikleid mit spitzenverziertem Mieder, das sie mit schwarzen Strumpfhosen und burgunder-braunen Stilettos kombinierte. Im Gegensatz zu Madonna verzichtete Charli auf ihre charakteristische Sonnenbrille.

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Zuletzt hatte es im Netz wilde Spekulationen um einen Streit gegeben, nachdem Charli in ihrem Song "Rock Music" sang, die Tanzfläche sei tot („the dance floor is dead“), woraufhin Madonna auf Instagram bissig gekontert hatte. Doch in Paris war von einer Fehde nichts zu spüren: Die beiden lachten, rauchten zusammen eine Zigarette und unterhielten sich angeregt mit Sitznachbarn wie dem Schauspieler Connor Storrie und der Schauspielerin Debi Mazar.

Heißer Sommer, heiße Beats

Die gute Stimmung in der Front Row heizt die Vorfreude auf das, was musikalisch auf uns zukommt, nur noch weiter an. Fans weltweit zählen bereits die Tage: Am 3. Juli droppt Madonnas mit Spannung erwartetes neues Studioalbum "Confessions II" und auch Charli xcx legt im Juli mit ihrem neuen Album "Music, Fashion, Film" nach.

Nach der Modenschau war für die beiden Ikonen übrigens noch lange nicht Schluss. Die Nacht in der "Ville Lumière" gipfelte in einer exklusiven After-Party im legendären Paradis Latin, die von Madonna und Anthony Vaccarello gehostet wurde. Dort feierten Stars und Musen zu tanzbaren Remixen bis tief in die Nacht.