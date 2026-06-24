Bad Bunny trägt plötzlich die Jacke eines oberösterreichischen Eisstockvereins

Beim Konzert in Düsseldorf sorgte Bad Bunny nicht nur musikalisch für Aufmerksamkeit. Nach einem Outfitwechsel trug der Superstar plötzlich eine Retro-Trainingsjacke eines Eisstockvereins aus Oberösterreich.

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Manchmal schreibt Mode Geschichten, die sich niemand hätte ausdenken können. Während seines Konzerts in Düsseldorf überraschte Bad Bunny nach einem Outfitwechsel mit einer Adidas-Trainingsjacke, die auf den ersten Blick wie ein ganz normales Vintage-Piece wirkte. Beim genaueren Hinsehen entdeckten Fans jedoch einen ziemlich unerwarteten Schriftzug auf dem Rücken: ESV Hilkering, ein Eisstockverein aus der oberösterreichischen Gemeinde Hartkirchen.

Eine Trainingsjacke aus den 90ern

Die auffällige Retro-Jacke stammt aus den 1990er-Jahren. Damals ließ der Eisstockverein rund 20 bis 30 Adidas-Trainingsjacken anfertigen. Auf der Vorderseite prangte das Logo der Raiffeisenbank, auf der Rückseite der Vereinsname. Der ESV Hilkering war zu dieser Zeit sportlich durchaus erfolgreich und durfte sich sogar über einen Jugend-Europameistertitel freuen. Heute zählt der Verein zwischen 60 und 70 Mitglieder. Dass eines dieser Kleidungsstücke Jahrzehnte später auf den Schultern eines der größten Popstars der Welt landen würde, hätte damals wohl niemand erwartet.

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Aber wie kommt Bad Bunny an so eine Jacke?

Die wahrscheinlichste Erklärung führt in die Welt der Vintage-Mode. Bad Bunny gilt seit Jahren als einer der stilprägendsten Musiker der Gegenwart und setzt regelmäßig auf außergewöhnliche Secondhand-Fundstücke statt auf klassische Designerlooks von der Stange. Auch seine Stylisten Storm Pablo und Marvin Douglas Linares sind bekannt dafür, tief in Vintage-Archiven und auf Secondhand-Plattformen nach besonderen Einzelstücken zu suchen. Genau dort tauchen die Adidas-Trainingsjacken aus den 90ern immer wieder auf und so dürfte schließlich auch das Modell des oberösterreichischen Eisstockvereins seinen Weg bis nach Puerto Rico und schließlich auf die Bühne in Düsseldorf gefunden haben.

Vintage schlägt Luxus

Besonders spannend: Bad Bunny kombinierte die österreichische Vereinsjacke nicht etwa mit einem weiteren Vintage-Piece, sondern mit Shorts aus seiner eigenen Kollektion für Zara. Ein Look, der einmal mehr zeigt, dass Mode 2026 längst nicht mehr nur von Luxuslabels lebt. Manchmal sorgt eben eine über 30 Jahre alte Trainingsjacke aus Oberösterreich für den größten Fashion-Moment des Abends.