So sündhaft teuer ist Prinzessin Kates Sommer-Look

Prinz William und Prinzessin Kate haben ihre Sommerpause für einen besonderen Anlass unterbrochen: Gemeinsam mit ihren drei Kindern besuchten sie die Commonwealth-Spiele 2026 in Glasgow. Der seltene Familienauftritt sorgte für Begeisterung, doch das Gesprächsthema des Tages war einmal mehr Prinzessin Kate.

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Die gesamte Wales-Familie zeigte sich Seite an Seite und sorgte bei Royal-Fans für Begeisterung. Doch während Prinz George, Prinzessin Charlotte und Nesthäkchen Prinz Louis für süße Momente auf der Tribüne sorgten, zog vor allem Mama Kate alle Blicke auf sich. Ihr Outfit? Ein absoluter Fashion-Traum mit einem saftigen Preisschild.

Royaler Wow-Auftritt in Glasgow

© Getty Images

Es war eine echte Überraschung für das schottische Publikum: Plötzlich saßen Prinz William und Prinzessin Kate in der The Hydro Arena in Glasgow, um bei dem Halbfinale im Netball mitzufiebern. An ihrer Seite: Prinz George (mittlerweile 13), Prinzessin Charlotte (11) und der achtjährige Prinz Louis. Es war der allererste offizielle öffentliche Auftritt der drei Geschwister gemeinsam in Schottland. Prinz William zeigte sich im liebevollen "Papa-Modus" und legte immer wieder beschützend den Arm um den kleinen Louis, während die Familie die gute Stimmung der 23. Commonwealth Games genoss.

Doch die wahre Siegerin des Tages war, was den Stil angeht, einmal mehr die Prinzessin von Wales.

So teuer ist Prinzessin Kates Commonwealth-Look

Kate bewies in Glasgow wieder einmal ihr Gespür für Mode. Sie kombinierte sommerliche Leichtigkeit mit elegantem Tailoring und entschied sich für einen smart-casual Look in Weiß- und Grüntönen. Wer diesen Look nachshoppen möchte, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. Das gesamte Ensemble der zukünftigen Königin wird auf satte 5.500 Pfund (ca. 6.400 Euro) geschätzt.

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Wir haben die Fashion-Pieces für aufgeschlüsselt:

Der Hingucker-Blazer: Das Herzstück ihres Outfits war eine dunkelgrüne, zweireihige Kaschmir-Jacke ("Camden") aus der Ralph Lauren Collection. Der elegante Blazer besticht durch metallische Knöpfe und einen perfekten Schnitt. Preis: ca. 3.600 Euro.



Das maritime Top: Unter dem Blazer blitzte ein lässiger, schwarz-weiß gestreifter Pullunder ("Featherweight Sweater Vest") der New Yorker Marke La Ligne hervor. Kate liebt diesen Breton-Style, der dem Outfit das gewisse "French Girl"-Flair verleiht. Preis: ca. 150 Euro.



Der Rock: Für eine unbeschwerte Silhouette sorgte ein fließender, weißer Tüll-Plisseerock des Designers Christopher Kane. Preis: ca. 1.450 Euro.

Auch bei den Accessoires wird nicht gespart

© Getty Images

Was wäre ein echter "Kate-Look" ohne die passenden Accessoires? In der Hand trug die Prinzessin die kleine "Neeson Square Tote" von Anya Hindmarch in der Farbe Kreideweiß für stolze ca. 1.100 Euro. Abgerundet wurde der Auftritt mit "Lucia" Slingback-Pumps aus hellbraunem Leder von Camilla Elphick.

Auch beim Schmuck setzte die 44-Jährige auf ihre Favoriten: Kleine 18-Karat-Gold-Creolen mit Diamanten von Kiki McDonough (ca. 1.165 Euro), kombiniert mit Barockperlen-Anhängern des britischen Juweliers Annoushka (ca. 525 Euro).

Ein teurer Look, ja - aber bei diesem atemberaubenden Auftritt war er jeden Cent wert.