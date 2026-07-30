Whitney Houstons legendäre Bühnenlooks werden zum Schnäppchenpreis versteigert

Versace, Dolce & Gabbana, Burberry, Valentino und jede Menge Glitzer und Glamour: Am 11. August kommen persönliche Schätze von Whitney Houston unter den Hammer. Das Überraschende: Einige Stücke der Pop-Ikone sind derzeit noch für wenige Hundert Dollar zu haben.

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Wer hätte nicht gerne ein Kleidungsstück, das Musikgeschichte geschrieben hat, zum Preis einer gewöhnlichen Designer-Handtasche? Was beinahe zu schön klingt, um wahr zu sein, ist bei der großen Whitney-Houston-Auktion tatsächlich möglich. Am 11. August werden in Los Angeles 54 persönliche Erinnerungsstücke der verstorbenen Sängerin versteigert – und Fans aus aller Welt können online mitbieten.

Im Mittelpunkt der "Whitney E. Houston Legacy Foundation 2026 Auction" stehen vor allem jene spektakulären Looks, mit denen Houston über Jahrzehnte hinweg nicht nur die Musik-, sondern auch die Modewelt prägte. Von glitzernden Tour-Jacken über figurbetonte Minikleider bis hin zu Abendroben und Burberry-Mänteln ist alles dabei, was das Herz von Fashion-Fans höherschlagen lässt.

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Diese Bühnenlooks schrieben Popgeschichte

Whitney Houston war nicht nur "The Voice", sondern auch eine echte Stil-Ikone. In den Achtzigerjahren setzte sie auf funkelnde Applikationen, kurze Kleider, breite Schultern und glamouröse Statement-Jacken. Später kamen luxuriöse Designer-Ensembles, körperbetonte Silhouetten und dramatische Bühnenlooks hinzu.

Eines der Highlights der Auktion ist ein Minikleid, das Houston bei den American Music Awards 1988 trug. Das Outfit stammt damit aus jener Ära, in der die Sängerin mit Hits wie "I Wanna Dance with Somebody" endgültig zum internationalen Superstar wurde. Das Gebot lag zuletzt bereits bei rund 1.500 Euro – dürfte bis zum Auktionsende jedoch noch deutlich steigen.

Ebenfalls unter den Hammer kommt eine verzierte Jacke, die Houston während ihrer "Moment of Truth"-Welttournee 1987 und 1988 auf der Bühne trug. Die Tour-Garderobe der damals gerade einmal 24 Jahre alten Sängerin verkörperte alles, was wir heute wieder an der Mode der Achtziger lieben: Glitzer, Gold, starke Schultern und maximalen Glamour.

Versace, Dolce & Gabbana und Burberry

Besonders begehrt dürfte ein rotes Leder-Ensemble von Versace sein, das Whitney Houston 1999 bei "VH1 Divas" trug. Der knallrote Zweiteiler ist ein Paradebeispiel für ihren selbstbewussten Stil der späten Neunzigerjahre.

Auch ein Kleid von Dolce & Gabbana, das im Rahmen der "My Love Is Your Love"-Tour angepasst wurde, sowie jene Dolce-&-Gabbana-Stiefel, die Houston 1999 bei der Met Gala trug, werden angeboten. Für ihre damalige Welttournee stattete das italienische Modehaus die Sängerin mit maßgefertigten Kleidern, Jacken, Schuhen und Accessoires aus.

Aus einer späteren Phase ihrer Karriere stammt ein Burberry-Mantel, den Houston für ein Fotoshooting zu ihrer letzten Konzerttournee "Nothing But Love" trug. Dazu kommen ein gestreiftes Bühnen-Ensemble von Carolina Herrera und eine reich verzierte Jacke von Bob Mackie – jenem Designer, der mit seinen Pailletten-Kreationen bereits Stars wie Cher, Diana Ross und Tina Turner in schillernde Bühnen-Göttinnen verwandelte.

© Redferns

Ein Stück Whitney gibt es schon für wenige Hundert Dollar

Das Überraschende: Noch braucht man nicht zwingend ein Millionenvermögen, um ein persönliches Stück von Whitney Houston zu ersteigern. Einige Lose werden mit vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten.

Vier Perlen- und Modeschmuckketten hatten zuletzt beispielsweise ein aktuelles Gebot von nur 50 Dollar. Ein weiteres Schmuck-Set mit Choker, Halsketten und passenden Ohrringen lag bei 150 Dollar. Selbst eine Bob-Mackie-Jacke, deren Wert auf 2.000 bis 3.000 Dollar geschätzt wird, stand zuletzt erst bei 450 Dollar.

Auch Whitneys burgunderroter Make-up-Koffer von der "Moment of Truth"-Tour ist derzeit noch überraschend erschwinglich. Das Stück, auf dem die Sängerin während ihrer Reisen sogar fotografiert wurde, lag zuletzt bei einem Gebot von 300 Dollar. Der Spiegel im Inneren ist zwar gesprungen – für echte Fans dürfte gerade diese Patina das Erinnerungsstück aber nur noch persönlicher machen.

Natürlich ist davon auszugehen, dass die Preise bis zum Ende der Auktion ordentlich anziehen. Trotzdem dürfte es selten eine Gelegenheit gegeben haben, einem originalen Kleidungsstück einer der größten Sängerinnen aller Zeiten so nahe zu kommen.

Der gesamte Erlös geht an den guten Zweck

Die Auktion endet am 11. August um 10 Uhr Ortszeit in Los Angeles – das entspricht 19 Uhr in Österreich. Geboten werden kann bereits vorab online.

Der gesamte Erlös geht an die Whitney E. Houston Legacy Foundation. Die Organisation unterstützt unter anderem Stipendien, Kunstausbildung, Jugendprogramme und soziale Projekte für benachteiligte Gemeinschaften. So landet Whitneys Mode nicht einfach nur in den Kleiderschränken wohlhabender Sammler: Ihre legendären Looks sollen gleichzeitig dabei helfen, jungen Menschen neue Chancen zu ermöglichen.