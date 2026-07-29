Datet Kaia Gerber jetzt den Sohn vom Ex ihrer Mutter Cindy Crawford?

Model und Schauspielerin Kaia Gerber und Homer Gere sorgen aktuell für mächtig Furore. Bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich erinnerten die beiden an ihre berühmten Eltern Cindy Crawford und Richard Gere! Aber Moment mal, knistert es da etwa auch abseits der Kameras?

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In den 90er-Jahren gab es kaum ein Paar, das auf den roten Teppichen dieser Welt für mehr Scheinwerferlicht sorgte als Cindy Crawford und Richard Gere. Rund 30 Jahre später scheint diese Hollywood-Geschichte ein völlig unerwartetes Revival zu erleben: Bei der Premiere der neuen Serie "The Shards" tauchten ausgerechnet ihre Kinder, Kaia Gerber und Homer Gere, gemeinsam auf. Ein Anblick, der sofort die Gerüchteküche in Los Angeles anheizte.

Ein Hollywood-Märchen, das sich wiederholt?

Es war der absolute Hingucker bei der Premiere der neuen Serie "The Shards": Kaia Gerber und Homer Gere zogen als "Nepo-Babys" alle Blicke auf sich. Kaia sah aus wie das Ebenbild ihrer Supermodel-Mama in den 90ern, während Homer im Anzug den Herzensbrecher-Charme seines Vaters verströmte. Kein Wunder, dass sich Fans und Fotografen sofort nur eine einzige Frage stellten: Bahnt sich da etwa die nächste Generation einer legendären Hollywood-Liebe an?

Die brisante Liebes-Geschichte der Eltern

1993 Cindy Crawford und Richard Gere. © Getty Images

Um die ganze Aufregung zu verstehen, muss man die Zeit ein wenig zurückdrehen. Von 1991 bis 1995 waren Supermodel Cindy Crawford und Hollywood-Schwarm Richard Gere das absolute Vorzeige-Paar der Promi-Welt. Zwar hielt ihre Ehe nur vier Jahre, doch die gemeinsamen Bilder gingen in die Geschichte der Popkultur ein. Später fanden beide neues Glück: Cindy Crawford heiratete den Unternehmer Rande Gerber (Kaias Vater), und Richard Gere bekam mit seiner zweiten Ehefrau Carey Lowell seinen Sohn Homer. Dass nun – rund 30 Jahre nach der Scheidung der Eltern – ausgerechnet ihre Kinder gemeinsam für eine Serie vor der Kamera stehen, ist ein herrlicher "Full-Circle"-Moment, wie ihn wohl nur Hollywood schreiben kann.

Das sagen die beiden zu den Gerüchten

In der anstehenden Verfilmung des Kult-Romans "The Shards", die Anfang August Premiere feiert, geht es dramatisch, düster und heiß zur Sache. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Sind Kaia und Homer tatsächlich das neue Traumpaar von Los Angeles?

© WireImage

Trotz der fast schon kitschigen Vorgeschichte verrieten die beiden Nachwuchs-Stars kürzlich, dass sie sich vor den Dreharbeiten interessanterweise noch nie in ihrem Leben begegnet waren! "Wir hatten uns vor dem Dreh noch nie getroffen", verriet Homer in einem Interview mit E! News auf dem roten Teppich. "Zwei Wochen vorher haben wir uns mit dem restlichen Cast in einer Bar getroffen und wurden Freunde."

Wer auf die große romantische Fortsetzung der Crawford-Gere-Saga gehofft hat, wird vorerst vertröstet: Zwischen den beiden herrscht eine rein platonische Zuneigung. Homer schwärmt davon, dass Kaia zu einer "wirklich engen Freundin" geworden sei. Und auch das Model gibt das Kompliment zurück: "Es war so wunderbar, mit ihm zu arbeiten", verriet Kaia. Ohnehin ist das Model seit 2025 glücklich mit Schauspieler Lewis Pullman liiert.