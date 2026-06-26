Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi total verliebt am Red Carpet

Die Kameras blitzten, aber Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi hatten nur Augen füreinander. Bei der Weltpremiere von Enola Holmes 3 präsentierte sich das Ehepaar verliebt wie eh und je. Mit innigen Küssen und glücklichen Blicken sorgten sie auf dem roten Teppich für einen unvergesslichen Auftritt.

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Am Donnerstagabend (25. Juni 2026) feierte der heiß ersehnte dritte Teil der "Enola Holmes"-Reihe seine Premiere vor dem legendären Plaza Hotel in New York City. Mittendrin: Hauptdarstellerin und Produzentin Millie Bobby Brown, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi über den roten Teppich schritt. Mit innigen Küssen und verliebten Blicken lieferte das Paar eine süße Liebesshow und zog alle Blicke auf sich.

Das Traumpaar des Abends

Für diesen besonderen Anlass zog die 22-Jährige in einer atemberaubenden, hellblauen Satin-Robe von Galia Lahav alle Blicke auf sich. Das bodenlange Kleid mit Herzausschnitt setzte ihre Silhouette perfekt in Szene und wurde von einer funkelnden Diamantkette ergänzt. Ihre langen, braunen Haare trug die "Stranger Things"-Darstellerin zu einem lockeren Zopf geflochten, der ihr elegant über den Rücken fiel.

© WireImage

Doch ihr schönstes "Accessoire" war definitiv ihr Ehemann Jake Bongiovi. Das junge Paar konnte die Hände kaum voneinander lassen. Immer wieder tauschten sie zärtliche Blicke aus und teilten vor den jubelnden Fans und Fotografen innige Küsse. Die beiden Turteltauben heirateten 2024 und haben eine Tochter, die sie 2025 adoptierten.

Millie strahlt mit Co-Stars um die Wette

Neben dem glücklichen Ehepaar ließ sich auch der restliche Cast dieses Event nicht entgehen. Allen voran Louis Partridge, der in der Filmreihe Enolas große Liebe, Lord Tewkesbury, verkörpert. Der 23-jährige Brite präsentierte sich stylish in einem lässigen, schwarzen Zweireiher ohne Krawatte.

© Variety via Getty Images

Doch während Partridge im Film als Bräutigam im Mittelpunkt steht, macht er im echten Leben derzeit durch seine Vergangenheit Schlagzeilen: Er ist der Ex-Freund von US-Pop-Superstar Olivia Rodrigo. Die beiden hatten sich Ende 2025 getrennt, ein Herzschmerz, den Rodrigo auf ihrem erst diesen Monat (Juni 2026) veröffentlichten, gefeierten Album "you seem pretty sad for a girl so in love" musikalisch verarbeitete. Von all dem Trubel um seine Verflossene ließ sich Louis auf der Premiere jedoch nichts anmerken und strahlte professionell mit seiner Kollegin Millie um die Wette.

Darauf können sich Fans in "Enola Holmes 3" freuen

Der Countdown für alle Fans läuft bereits: Schon am 1. Juli 2026 startet "Enola Holmes 3" weltweit auf Netflix. Diesmal geht es für die Jung-Detektivin ins sonnige Malta. Eigentlich steht Enola kurz vor ihrer Hochzeit mit Lord Tewkesbury, doch die romantischen Pläne werden unterbrochen: Ausgerechnet ihr berühmter Bruder Sherlock Holmes (erneut gespielt von Fan-Liebling Henry Cavill) wird entführt. Die Zuschauer erwartet ein actiongeladenes Katz-und-Maus-Spiel voller familiärer Verwicklungen, Explosionen und gefährlicher Missionen.