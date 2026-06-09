Total verliebt: Katy Perry und Justin Trudeau feiern Red-Carpet-Debüt

Sängerin Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau haben ihre Liebe endlich offiziell gemacht. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich strahlten die beiden um die Wette und konnten die Finger kaum voneinander lassen.

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Im Rahmen des Tribeca Film Festivals 2026 feierte die neue Konzertdokumentation "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris" ihre Weltpremiere. Doch das eigentliche Highlight fand bereits vor dem Kinosaal statt: Katy Perry und Justin Trudeau gaben ihr lang ersehntes Debüt als Paar auf dem roten Teppich.

Verliebte Blicke auf dem roten Teppich

Gemeinsam sorgte das Paar für einen glamourösen Auftritt. Die "Firework"-Sängerin schwebte in einem traumhaften weißen Vintage-Kleid der Luxusmarke Lanvin über den Teppich, während ihr Liebster in einem klassischen Smoking glänzte.

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Neben den klassischen Posen zeigten sich die beiden so verliebt wie nie zuvor. Immer wieder suchten sie den Blickkontakt, strahlten sich an und vergaßen scheinbar die Welt um sich herum. In einem besonders intimen Moment beugten sich die beiden zueinander, berührten lachend ihre Stirnen und ließen die Fans spüren: Hier haben sich zwei wirklich gefunden.

Die ultimative Liebeserklärung

Während einer Fragerunde im Anschluss an die Filmvorführung ließ Perry ihren Gefühlen freien Lauf. Vor versammeltem Publikum machte sie dem 54-Jährigen die wohl schönste Liebeserklärung überhaupt und nannte Trudeau ganz offen die "Liebe meines Lebens".

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Vom Sommerflirt zur Patchwork-Romanze

Auch wenn dies ihr erster offizieller Auftritt im Rampenlicht war, ihre Liebesgeschichte schreibt bereits seit einigen Monaten Schlagzeilen. Erste Gerüchte um die Sängerin und den Politiker kamen im Juli 2025 auf, als die beiden gemeinsam in Montreal gesichtet wurden. Damals heizte Trudeau die Spekulationen weiter an, als er seine Teenager-Tochter Ella-Grace mit zu Perrys "Lifetimes"-Konzert in die kanadische Metropole nahm.

Dass aus der anfänglichen Schwärmerei längst mehr geworden ist, zeigt auch ein weiteres süßes Detail: Die Beziehung der beiden ist mittlerweile so gefestigt, dass sich ihre Kinder bereits kennengelernt haben.

Eines steht jedenfalls fest: Katy Perry und Justin Trudeau verstecken sich nicht mehr und die Welt darf endlich an ihrem großen Liebesglück teilhaben.