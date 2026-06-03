Dua Lipa & Callum Turner: Alle Details zur Superstar-Hochzeit auf Sizilien

Nach der standesamtlichen Trauung in London folgt die Mega-Hochzeit auf Sizilien. Wir verraten welche Superstars einfliegen und wo sich das Paar das Ja-Wort gibt.

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Ganz heimlich haben Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) den ersten Schritt bereits gewagt: In London gaben sich die Sängerin und der britische Schauspieler im kleinen Kreis das standesamtliche Ja-Wort. Doch bei dieser intimen Zeremonie soll es nicht bleiben. Denn jetzt steht offenbar die große Feier an – und die klingt schon jetzt nach der glamourösesten Promi-Hochzeit des Jahres.

Ab dem 5. Juni soll sich Palermo in eine spektakuläre Hochzeitskulisse verwandeln. Drei Tage lang wollen Dua Lipa und Callum Turner Medienberichten zufolge auf Sizilien feiern – mit internationalen Superstars, exklusiven Luxus-Locations, aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen und jeder Menge italienischem Dolce Vita.

Palermo wird zur Hochzeitskulisse

Als einer der zentralen Schauplätze der Feierlichkeiten gilt das legendäre Fünf-Sterne-Hotel Villa Igiea. Die exklusive Location zählt zur Luxushotelgruppe Rocco Forte. Dort sollen das Brautpaar und zahlreiche Gäste während des mehrtägigen Hochzeitswochenendes untergebracht sein. Das historische Luxushotel mit Blick auf den Golf von Palermo zählt zu den elegantesten Adressen der Stadt – und bietet damit die perfekte Kulisse für eine Hochzeit zwischen Hollywood-Glamour und sizilianischer Romantik.

Auch weitere Locations in Palermo sollen für das Event reserviert worden sein. Genannt werden unter anderem die Galleria d’Arte Moderna sowie die nahe gelegene Piazza Croce dei Vespri. Ob dort Dinner, Empfang oder Party stattfinden, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Klar ist aber: Die Stadt scheint sich auf ein Ereignis der Superlative vorzubereiten.

Die exklusive Hochzeitslocation Villa Igiea © Getty Images/iStockphoto

Gästeliste mit Weltstars

Nicht nur die Locations versprechen Glamour pur, auch die Gästeliste soll es in sich haben. Rund 300 Gäste werden erwartet, darunter zahlreiche Prominente aus Musik, Film, Mode und Kunst. Namen wie Elton John, Madonna, Mick Jagger, Charli XCX und Olivia Dean werden in Berichten als mögliche Gäste genannt. Viele der prominenten Gäste sollen mit Privatjets auf Sizilien erwartet werden.

26 Kleider in drei Tagen?

Für Dua Lipa dürfte die Hochzeit auch modisch ein Mammutprojekt werden. Laut italienischen Medien soll die Sängerin während der dreitägigen Feierlichkeiten bis zu 26 verschiedene Looks tragen. Ein besonderes Highlight: Donatella Versace soll höchstpersönlich nach Palermo reisen – angeblich mit einem eigens für die Braut entworfenen Kleid im Gepäck.

Mode spielt bei dieser Hochzeit ohnehin eine Hauptrolle. Schon bei ihrer standesamtlichen Trauung in London sorgte Dua Lipa mit einem weißen Schiaparelli-Couture-Look für Schlagzeilen. Das Ensemble – ein eleganter Rockanzug mit Hut – erinnerte an den ikonischen Hochzeitslook von Bianca Jagger aus den 70er-Jahren und wurde sofort als moderner Bridal-Moment gefeiert.

Nach der standesamtlichen Hochzeit in London folgt die Mega-Party auf Sizilien © Getty Images WireImage

Sicherheit wie bei einem Staatsbesuch

So glamourös die Hochzeit werden soll, so streng sollen auch die Sicherheitsvorkehrungen sein. Die Wege zwischen Flughafen, Hotel und den verschiedenen Veranstaltungsorten sollen großräumig abgeschirmt werden, damit Brautpaar und Gäste vor neugierigen Blicken und Paparazzi geschützt bleiben.

Hinter der Planung des Mega-Events soll Star-Weddingplanerin Alessandra Grillo stehen. Die Italienerin zählt zu den gefragtesten Hochzeitsorganisatorinnen des Landes und inszenierte bereits die spektakuläre Traumhochzeit von Influencerin Chiara Ferragni und Rapper Fedez. Für Dua Lipa und Callum Turner dürfte sie nun ein neues Kapitel italienischer Celebrity-Hochzeiten schreiben.