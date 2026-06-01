Nach Hochzeit in London: Dua Lipa plant Hochzeitsparty auf Sizilien

Popstar gab britischem Schauspieler Callum Turner das Ja-Wort

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Der britisch-kosovarische Popstar Dua Lipa und der britische Schauspieler Callum Turner haben Medienberichten zufolge in London standesamtlich geheiratet. Jetzt folgen die eigentlichen Hochzeitsfeierlichkeiten, die für die Zeit von 5. bis 7. Juni in Sizilien geplant sind. Als Veranstaltungsort wird die historische Villa Valguarnera bei Palermo genannt. Erwartet werden laut italienischen Medienberichten rund 300 Gäste.

Als logistisches Zentrum der Feierlichkeiten soll das Luxushotel Villa Igiea dienen. Für die Sängerin mit fast 90 Millionen Followern in den sozialen Medien und ihren 35-jährigen Ehemann laufen die Vorbereitungen in Palermo und Bagheria bereits auf Hochtouren. In Teilen von Palermo und Bagheria wurden bereits Verkehrs- und Parkbeschränkungen angekündigt.

Dua Lipa © GettyImages

Dua Lipa heiratete in Outfit von Schiaparelli

Ein weiterer zentraler Veranstaltungsort ist die historische Villa Valguarnera in Bagheria. Die Villa diente in den vergangenen Jahren mehrfach als Film- und Fotokulisse. Außerdem war die Villa Kulisse für einen Werbespot von Dolce & Gabbana mit Sophia Loren unter der Regie von Giuseppe Tornatore.

Die standesamtliche Zeremonie wurde nach den Berichten überraschend in Dua Lipas Heimatstadt London gefeiert. Schauplatz war die Old Marylebone Town Hall, ein bei Prominenten beliebter Ort für Eheschließungen. Dort hatten bereits Persönlichkeiten wie Paul McCartney, Ringo Starr und Liam Gallagher geheiratet.