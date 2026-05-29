"Bester Sex meines Lebens": Madonna packt über Ex-Affäre aus

Pop-Ikone Madonna lüftet im Rahmen einer neuen Promo-Tour ein pikantes Geheimnis. In einem Video verrät sie ganz offen, wer ihr historisch bester Liebhaber war.

Mit der Dating-Plattform Grindr rührt Madonna (67) derzeit kräftig die Werbetrommel für ihr neues Album „Confessions II“. Statt auf eine gewöhnliche Pressetour zu setzen, drehte sie ein Video, in dem unter anderem auch Designer Raul Lopez auftaucht. Das Portal „Page Six“ konnte bereits vor der offiziellen Veröffentlichung Auszüge sichten und berichtet über eine äußerst pikante Frage von Lopez: Er wollte von der Sängerin wissen, wer denn ihr bester Liebhaber gewesen sei. Bevor sie antwortet, macht Madonna jedoch eine kleine Einschränkung und stellt klar: „Ich werde nur tote Leute nennen.“

Madonna © Getty

Pikante Beichte im Video

Dann rückt sie mit der Sprache heraus und nennt den Namen: „John Kennedy Jr.“. Der Sohn des verstorbenen US-Präsidenten John F. Kennedy (†46) und die Künstlerin hatten in den 1980ern eine kurze Beziehung. JFK Jr. kam 1999 im Alter von 38 Jahren bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben. Auch seine damalige Ehefrau Carolyn Bessette (†33) sowie deren Schwester Lauren Gail Bessette (†34) starben bei diesem Unglück.

John Kennedy Jr. © Getty

Kurzes, aber intensives Abenteuer

In dem 2024 erschienenen Buch „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ gab ein enger Freund von Kennedy laut „Page Six“ bereits Einblicke in die damalige Verbindung der beiden. Er beschrieb das Verhältnis folgendermaßen: „Madonna war wirklich nur ein kurzes Abenteuer. Nicht mehr als das. Kaum mehr als ein kurzes Abenteuer.“ Zu der Zeit, als sich die Wege der beiden kreuzten, war Kennedy dem Buch zufolge mit der Schauspielerin Christina Haag liiert, während Madonna mit Sean Penn verheiratet war.

John Kennedy Jr. © Getty

Nur rein körperliche Anziehung

Madonna im Braut-Look für Dolce & Gabbana © Instagram

Der namentlich nicht genannte Freund erklärte weiter, dass die Pop-Ikone JFK Jr. damals angebaggert habe. „Und es war Schmeichelei – sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere“, wird der Bekannte zitiert. Letztlich sei es bei der Liaison ausschließlich um körperliche Anziehung gegangen, „es sollte nichts darüber hinaus sein.“ Kennedy Jr. ehelichte schließlich 1996 Carolyn Bessette. Madonna hingegen trat mit dem US-Schauspieler Sean Penn (65) und später mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie (57) vor den Traualtar.