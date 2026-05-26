NEOS-Geheimplan für ORF: Breitenecker Generaldirektor, Milborn Chefredakteurin

Die NEOS wollen Markus Breitenecker als ORF-Chef durchsetzen und Corinna Milborn als Infodirektorin ins Spiel bringen.

Um den ORF-Chefposten ist innerhalb der Koalition ein hartes Match entbrannt. Ausgerechnet die NEOS wittern jetzt eine Chance, bei der Besetzung einiger Top-Jobs im ORF mitzureden. Koalitionsintern haben die NEOS sich bereits für ihren „Wunschkandidaten“ Markus Breitenecker ausgesprochen.

Breitenecker hat beste Kontakte zur NEOS-Parteispitze und war vor Bekanntgabe seiner Kandidatur in engem Austausch mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Hinter den Kulissen sollen auch NEOS-Großspender Hans Peter Haselsteiner (er saß einst in der Jury von „2 Minuten 2 Millionen) und Unternehmer Stephan Zöchling Breiteneckers ORF-Ambitionen unterstützen.

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Personalliste für „Schattenkabinett“

Brisant: Bei den NEOS kursiert bereits eine potenzielle Personalliste unter einem ORF-Generaldirektor Breitenecker. Demnach wäre Puls4-Infochefin Corinna Milborn als Infodirektorin im Gespräch. Da Koalitions-Insider es jedoch für „ziemlich ausgeschlossen“ halten, dass ÖVP und SPÖ den NEOS eine eigene Infodirektion geben, wäre eine mögliche Alternative, dass die Information wie bisher beim Generaldirektor bleibt und Milborn unter Breitenecker eine von drei ORF-Chefredakteurinnen wird (ein weiterer Posten soll dann jeweils an ÖVP und SPÖ gehen).

Ebenfalls auf einem Breitenecker-Ticket soll die jetzige Programm-Chefin Stefanie Groiss-Horowitz sitzen, die als langjährige Puls4-Programmverantwortliche beste Kontakte zu Breitenecker hat. Als Kaufmännischer Direktor wird der Breitenecker-Vertraute Michael Stix ins Spiel gebracht – er ist derzeit Verkaufs-Chef bei ProSiebenSat.1 in Deutschland (wohin ihn Breitenecker einst aus Wien mitgenommen hatte). Und im m Stiftungsrat zieht der langjährige Puls4-Anwalt Markus Boesch die Fäden für eine Wahl Breiteneckers zum ORF-Chef. Im ORF zittern nun einige, dass diese „eingeschworene Puls4-Partie“ den ORF kapern will.

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Unterstützung für Breitenecker kommt jedoch nicht nur von den NEOS: In der ÖVP lobbyiert das Ehepaar Nehammer (Ex-Kanzler-Gattin Kathi Nehammer war jahrelang Mitarbeiterin von Breitenecker) und Teile des Kurz-Lagers um Ex-Medienminister Gernot Blümel für Breitenecker …