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Schwerstes Interview

Vor Uni-Protest: Wolf grillt Ministerin im ORF

26.05.26, 22:18
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Große Studenten-Proteste legen ab Mittwochmittag die Wiener Innenstadt lahm. Die Wissenschaftsministerin muss sich bei ZIB2-Anchor Armin Wolf erklären.

Die Uni-Proteste legen am  Mittwoch die Wiener Innenstadt lahm,  in der Nacht auf Mittwoch musste sich die Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in der ZIB2 erklären.

Schwierige Budget-Verhandlungen

Holzleitner sagt ZIB2-Anchor Armin Wolf, dass sie mit den Rektoren über den "Budget-Prozess" gesprochen habe.

15,5 Milliarden Euro

Wolf fragt nach: "Haben Sie jetzt die 15,5 Milliarden gesagt oder nicht?" Die Ministerin weicht aus: "Ich habe letzten Montag den damaligen Stand gesagt." Wolf: "Da waren es also noch die 15,5 Milliarden Euro?" Da bestätigt die Ministerin: "Das war der damalige Stand." Aber heute seien die "Budgets fortgeschrieben, bis Herbst werde "eine dreijährige Periode" verhandelt.

"Sie weichen mir sehr intensiv aus" 

Wolf fragt knallhart: "Sie weichen mir sehr intensiv aus. Die Pensionen werden erhöht, bei den Unis gibt es nicht mehr Geld?" Holzleitner entgegnet: "Ich weiche Ihnen nicht aus. Ich lege dar, was der gesetzliche Rahmen ist." Wolf: "Und den Rahmen bestimmen sie." Die Ministerin: "Nein, der Gesetzgeber ist der Nationalrat." Dort haben die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und Neos freilich die Mehrheit.

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