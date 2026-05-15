Kälteeinbruch im Mai: Mit diesen Heiz-Tricks sparen Sie JETZT bares Geld

Das Frühjahr zeigt sich wieder von seiner unberechenbarsten Seite. Die meisten von uns haben die Heizung schon in den Sommerurlaub geschickt, doch plötzlich fegt eine Kaltfront über uns hinweg. Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihr Zuhause jetzt warm halten, ohne dass Ihre Heizkostenrechnung explodiert.

Der Frühling spielt wieder einmal verrückt: Während wir vor wenigen Tagen noch die warmen Sonnenstrahlen im Freien genossen haben, peitscht uns heute eine frostige Kaltfront entgegen. Doch bevor Sie jetzt aus Reflex den Thermostat auf Anschlag drehen, zeigen wir Ihnen, wie Sie die gemütliche Wärme in Ihre vier Wände zurückholen, ohne dass Ihre Heizkostenrechnung direkt in die Höhe schießt.

Richtig heizen bei JoJo-Wetter

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Verfallen Sie nicht in Panik und drehen Sie das Thermostat nicht auf den Maximalwert. Für ein angenehmes Wohngefühl reichen im Wohnzimmer oft schon 18 bis 20 Grad, das entspricht meist der Stufe 3 auf dem Thermostat. Im Schlafzimmer genügen sogar 15 bis 16 Grad, denn unter der dicken Decke frieren Sie ohnehin nicht.

Sonnenpower nutzen

Kommt die Frühlingssonne doch mal kurz durch die Wolken, heißt es: Vorhänge auf und Jalousien hoch. Lassen Sie die kostenlose Sonnenenergie in Ihre Räume. Sobald es jedoch dämmert und die Kälte wieder anzieht, machen Sie die Schotten direkt dicht. Wer abends Rollläden und Vorhänge schließt, verringert den Wärmeverlust über die Fensterflächen um bis zu 20 Prozent.

Stoßlüften statt Dauerkippen

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Wussten Sie, dass sich feuchte Luft deutlich schlechter und langsamer erwärmt als trockene? Lassen Sie Ihre Fenster an kalten Maitagen keinesfalls auf „Kipp“ stehen, das kühlt nur das Mauerwerk aus. Besser: Zwei- bis dreimal täglich für 5 bis 10 Minuten Stoßlüften bzw. Querlüften. So tauschen Sie die Feuchtigkeit aus, aber die wertvolle Wärme bleibt in den Wänden gespeichert.

Heizkörper freiräumen

Haben Sie beim Frühjahrsputz vielleicht eine Pflanze oder einen Sessel vor die Heizung geschoben? Oder verdecken lange Vorhänge die Rippen? Weg damit! Heizkörper müssen atmen können. Verdeckte Heizungen können die warme Luft nicht im Raum zirkulieren lassen. So heizen Sie für die Tonne.

Zwiebellook

Es ist ein simpler, aber extrem effektiver Trick: Wir haben Mai, aber noch keinen Hochsommer. Anstatt die Raumtemperatur in tropische Sphären zu treiben, passen Sie sich dem wechselhaften Wetter einfach an. Ziehen Sie gemütliche Socken an, werfen Sie sich einen kuscheligen Pullover über und machen Sie es sich mit einer Decke auf dem Sofa bequem. Wer sich kleidungstechnisch anpasst, muss die Heizung oft gar nicht erst höher drehen. Halten Sie noch kurz durch: Der Wetterbericht verspricht für nächste Woche bereits steigende Temperaturen!