Ameisen im Haus? Mit DIESEM simplen Küchen-Trick verschwinden sie sofort

Sobald es draußen wärmer wird, haben Ameisen Hochsaison. Plötzlich marschieren sie durch die Küche, erobern den Balkon und machen selbst vor hochgelegenen Dachgeschosswohnungen nicht Halt. Doch keine Panik! Wir verraten, wie Sie die ungebetenen Gäste ganz sanft wieder loswerden.

Mit den steigenden Temperaturen kommen nicht nur die Frühlingsgefühle, sondern leider oft auch ungebetene Gäste: Ameisen. Im Frühling knurrt den kleinen Krabblern draußen oft noch der Magen. Wenn in der Natur die Nahrung knapp ist, werden unsere Wohnungen zum absoluten Schlaraffenland. Statt jetzt aber zur giftigen chemischen Keule zu greifen, können Sie mit cleveren Hausmitteln Ihre Wohnung zur ameisenfreien Zone machen.

Futterquellen beseitigen

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Alles beginnt mit einer einzigen Ameise. Dieser winzige „Späher“ ist auf der Suche nach Zucker und Essensresten. Findet er etwas, markiert er den Rückweg mit einer unsichtbaren Duftspur und kurz darauf folgt die ganze Kolonie. Entdecken Sie eine einzelne Ameise, kehren Sie sie sofort auf und setzen Sie sie vor die Tür. Außerdem sollten Sie zuckrige Lebensmittel luftdicht verschließen und den Mülleimer öfter leeren. Offene Süßigkeiten, Krümel und schmutziges Geschirr sind absolute No-Gos.

Ameisenstraße mit Hausmitteln bekämpfen

Ameisen sind extrem nützliche Tiere für unser Ökosystem, sie haben nur in unserem Müsli nichts zu suchen. Deshalb gilt: Ameisenstraße beseitigen. Wischen Sie die Ameisenstraße gründlich feucht ab. Der Geheimtipp: Geben Sie einen kräftigen Schuss Essig oder Essigessenz ins Wischwasser (Vorsicht: Nur bei säureunempfindlichen Böden!). Der strenge Geruch radiert die Route der Ameisen aus und wirkt abschreckend.

Duft-Barriere errichten

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Ameisen orientieren sich über ihren extrem feinen Geruchssinn. Genau das ist unsere stärkste Waffe. Mit starken, für uns angenehmen Gerüchen können wir die Insekten in die Flucht schlagen. Verschließen Sie Ritzen und Fugen an Türen und Fenstern am besten mit Silikon und träufeln Sie ätherische Öle (wie Minze oder Lavendel) vor die Eingänge.

Legen Sie Zitronenschalen, Zimt, Chilipulver, Gewürznelken oder sogar Farnwedel direkt auf die Ameisenwege oder vor mögliche Schlupflöcher. Die Ameisen werden sofort umkehren.

Warum Sie niemals Backpulver verwenden sollten

Es ist der wohl bekannteste Hausmittel-Mythos: Backpulver gegen Ameisen. Bitte tun Sie das nicht! Wenn Ameisen Backpulver fressen, sterben sie einen extrem qualvollen Tod. Das ist nicht nur grausam gegenüber Tieren, die in der Natur wichtige Arbeit leisten, sondern auch völlig ineffektiv. Das eigentliche Nest bleibt nämlich unangetastet, und das Problem löst sich dadurch nicht dauerhaft.

Setzen Sie auf Düfte statt auf Gifte! Mit ein bisschen Sauberkeit, etwas Essig und den richtigen Gewürzen aus Ihrer Küche zeigen Sie den Ameisen auf sanfte Art, wo die Tür ist und können den Sommer in Ihren eigenen vier Wänden völlig ungestört genießen.