Nacktschnecken im Garten? Wer das jetzt pflanzt, hat das restliche Jahr Ruhe

Im März erwacht der Garten aus dem Winterschlaf und mit ihm die wohl unbeliebtesten Gäste jedes Hobbygärtners: Nacktschnecken. Wer jetzt clever pflanzt, kann die schleimigen Plagegeister ganz ohne Chemie fernhalten.

Der März ist der entscheidende Monat für alle Gartenbesitzer. Wenn die Temperaturen steigen, kommen Nacktschnecken aus ihren Winterquartieren. Wer jetzt nicht handelt, kämpft den Rest des Jahres gegen eine Übermacht. Doch statt zur Chemie-Keule zu greifen, gibt es eine viel schönere und nachhaltigere Lösung: Die richtige Pflanzenauswahl.

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Die Geheimwaffe: Aroma und Textur

Nacktschnecken lassen sich effektiv durch Pflanzen mit intensiven Aromen, ätherischen Ölen oder rauen Blättern fernhalten. Setzen Sie diese gezielt als natürliche Barriere um gefährdete Beete, die Schnecken werden einen großen Bogen um Ihr mühsam gezüchtetes Gemüse machen.

Kräuter-Power gegen Nacktschnecken

Viele unserer liebsten Küchenkräuter sind wahre "Schnecken-Schrecke". Besonders Lavendel, Thymian, Rosmarin und Salbei punkten durch ihre starken ätherischen Öle. Auch Minze, Zitronenmelisse und Liebstöckel werden von den Tieren gemieden und eignen sich hervorragend als Schutzwall.

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Gemüse, das sich wehrt

Im Gemüsegarten helfen Knoblauch, Zwiebeln und Schnittlauch als wirksame Barriere. Wer hätte das gedacht: Auch Radieschen, Rettich und Sellerie stehen absolut nicht auf dem Speiseplan der Plagegeister.

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Schnecken hassen diese Blütenpracht

Auch Ihr Blumengarten kann schneckenfrei bleiben. Setzen Sie auf bewährte Stauden wie Frauenmantel, Storchschnabel oder die edle Pfingstrose. Auch Christrosen, Glockenblumen und Schleierkraut bleiben meist verschont. Bei den beliebten Funkien sollten Sie gezielt nach Sorten mit dickfleischigen Blättern suchen. Die wehrhafte Edeldistel und die Schafgarbe runden das schneckenresistente Beet perfekt ab.

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Auch Farn und Ringelblumen werden von Nacktschnecken konsequent gemieden. So bleibt Ihre grüne Oase im Frühling garantiert unversehrt!