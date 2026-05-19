Süße Ernte garantiert: Das ist der beste Zeitpunkt, um Erdbeeren zu pflanzen

Was gibt es Schöneres, als im Sommer frische, saftige Erdbeeren direkt aus dem eigenen Garten oder vom Balkon zu naschen? Doch wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um die süßen Früchtchen in die Erde zu setzen?

Damit der Traum vom roten Beerenparadies auch wirklich wahr wird, kommt es vor allem auf eines an: das perfekte Timing. Wer den optimalen Moment verpasst, erntet am Ende oft nur magere Ausbeute statt süßer Geschmacksexplosionen. Wir verraten den perfekten Zeitpunkt, um Erdbeeren zu pflanzen und zeigen, welche fatalen Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten, um am Ende keine bittere Enttäuschung zu erleben.

Erdbeeren pflanzen: Das ist der beste Zeitpunkt

© Getty Images

Sie wollen nicht lange warten und am liebsten schon in wenigen Wochen die ersten eigenen Erdbeeren naschen? Dann ist genau jetzt, Mitte Mai, der beste Zeitpunkt. Wer jetzt im Gartencenter zu kräftig durchwurzelten Topferdbeeren oder sogenannten immertragenden Sorten (die von Frühsommer bis in den Herbst Früchte liefern) greift, kann noch in dieser Saison eine echte Traumernte einfahren.

Die intensive Frühlingssonne hat den Boden bereits aufgewärmt. In Kombination mit den frostfreien Nächten nach den Eisheiligen herrschen nun die perfekten Bedingungen, damit die Jungpflanzen rasch anwurzeln und sofort ihre ganze Energie in die Blüten- und Fruchtbildung stecken können.

Darauf müssen Sie achten

© Getty Images

Richtiger Standort

Erdbeeren sind Sonnenanbeter. Die Faustregel lautet: Je mehr Sonne sie tanken, desto süßer werden die Früchte. Wählen Sie einen sonnigen, aber luftigen Platz. Die Luftzirkulation ist extrem wichtig, damit die Blätter nach einem Regenguss schnell abtrocknen können, das ist der natürlichste Schutz gegen fiese Pilzkrankheiten. Der Boden sollte locker, tiefgründig und reich an Humus sein.

Richtige Bewässerung

Gerade in der Anwachsphase und während der Blüte- und Fruchtzeit haben die Pflanzen enormen Durst. Der Boden sollte stets gleichmäßig feucht gehalten werden. Aber Vorsicht: Staunässe ist der Endgegner. Stehen die Pflanzen dauerhaft im Nassen, faulen die Wurzeln schnell. Pro-Tipp: Mulchen Sie den Boden rund um die Pflanzen ab Mai mit etwas Stroh. Das hält die Feuchtigkeit im Boden, unterdrückt Unkraut und sorgt dafür, dass die reifen Erdbeeren bei Regen nicht im Matsch liegen und schimmeln.

Nährstoffversorgung

Hier passieren die häufigsten Pannen. Viele meinen es zu gut und düngen stark mit Stickstoff oder frischem Küchenkompost. Die Folge: Die Pflanze bildet gigantische Blätter aus, vergisst aber das Produzieren von Blüten und Früchten. Setzen Sie stattdessen auf abgelagerten Laubkompost oder noch besser: auf einen speziellen, kaliumbetonten Bio-Beerendünger.Mit dem richtigen Timing, einem sonnigen Plätzchen und der passenden Nährstoff-Balance wird Ihr Garten oder Balkon dieses Jahr garantiert zum fruchtigen Schlaraffenland.