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Ihr Hochbeet wächst nicht oder nur sehr langsam? Dieser Fehler steckt dahinter
© Getty Images

Achtung

Ihr Hochbeet wächst nicht oder nur sehr langsam? Dieser Fehler steckt dahinter

28.04.26, 11:49
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Ihr Hochbeet will einfach nicht wachsen? Der Grund ist oft ein simpler Fehler beim Befüllen, den viele unterschätzen. 

Sie haben ein Hochbeet gebaut, alles liebevoll bepflanzt und trotzdem wächst… nichts? Dann sind Sie nicht allein. Denn genau hier passiert einer der häufigsten Fehler im Garten und der ist einfacher zu beheben, als Sie denken. 

Der Klassiker: Hochbeet & Erde

Ihr Hochbeet wächst nicht oder nur sehr langsam? Dieser Fehler steckt dahinter
© Getty Images

Viele Hobbygärtner:innen machen es sich leicht: Hochbeet aufbauen, Erde rein, Pflanzen rein, fertig. Klingt logisch, funktioniert aber nicht gut. Denn ein Hochbeet ist kein normaler Blumentopf. Wenn Sie es nur mit Erde befüllen, fehlt die Grundlage für ein gesundes Pflanzenwachstum. Die Folge: schlechte Nährstoffversorgung, wenig Durchlüftung und Pflanzen, die einfach nicht richtig gedeihen. 

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Warum die richtige Schichtung so wichtig ist

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Ein Hochbeet funktioniert am besten wie ein kleines Ökosystem. Und dafür braucht es mehrere Schichten, die jeweils eine bestimmte Aufgabe übernehmen. Ganz unten gehören grobe Materialien hinein, etwa Zweige oder Gehölzschnitt. Diese sorgen dafür, dass Wasser gut abfließen kann und keine Staunässe entsteht. Darüber folgt eine Schicht aus Laub oder Grünschnitt, die sich nach und nach zersetzt. Genau hier passiert die Magie: Diese organischen Materialien liefern Nährstoffe und aktivieren das Bodenleben. 

Ohne Kompost geht gar nichts

Die oberste Schicht sollte aus einer Mischung aus Erde und Kompost bestehen. Und dieser Punkt wird besonders oft unterschätzt. Kompost ist nämlich viel mehr als nur „Erde mit Extras“:

  • Er liefert wichtige Nährstoffe
  • fördert Mikroorganismen
  • verbessert die Bodenstruktur

Ohne diese Schicht fehlt Ihrem Hochbeet ein entscheidender Bestandteil. Der Boden bleibt „tot“, die Durchlüftung leidet und Ihre Pflanzen bekommen nicht das, was sie brauchen. 

 

Wenn Sie Ihr Hochbeet richtig schichten, profitieren Sie gleich mehrfach: bessere Nährstoffversorgung, gesünderes Wachstum und weniger Probleme mit Staunässe oder ausgelaugter Erde.

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