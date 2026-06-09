Zu dieser Uhrzeit sollten Sie Ihre Pflanzen auf keinen Fall gießen

Garten, Balkon, Terrasse: Im Sommer blüht das Leben. Diese Gieß-Fehler sollten Sie aber unbedingt vermeiden.

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Wenn der Sommer endlich da ist, wird der Garten zum zweiten Wohnzimmer, der Balkon zur kleinen Wohlfühloase und die Terrasse zum Lieblingsplatz für laue Abende. Hortensien, Rosen, Lavendel, Tomatenpflanzen und Kräuter zeigen sich jetzt von ihrer schönsten Seite – vorausgesetzt, sie bekommen genug Wasser. Denn gerade an heißen Tagen brauchen Blumen und Pflanzen besonders viel Aufmerksamkeit.

Doch beim Gießen kann man mehr falsch machen, als viele denken. Wer zur falschen Uhrzeit zur Gießkanne greift, riskiert, dass das Wasser kaum bei den Wurzeln ankommt – oder die Pflanze sogar zusätzlich gestresst wird.

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Zu dieser Uhrzeit sollten Sie besser nicht gießen

Der größte Fehler: Pflanzen in der prallen Mittagshitze zu gießen. Besonders zwischen etwa 11 und 16 Uhr sollte man die Gießkanne lieber stehen lassen. In dieser Zeit ist die Sonne meist am stärksten, die Temperaturen sind am höchsten und das Wasser verdunstet besonders schnell.

Das bedeutet: Ein großer Teil der Feuchtigkeit kommt gar nicht erst dort an, wo die Pflanze sie wirklich braucht – nämlich bei den Wurzeln. Stattdessen verpufft die gut gemeinte Pflege buchstäblich in der Sommerhitze.

Auch nasse Blätter sind bei starker Sonne nicht ideal. Viele Pflanzen mögen es ohnehin nicht, wenn ihre Blätter unnötig nass werden. Zusätzlich kann die Kombination aus Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonne Stress verursachen. Besonders empfindliche Balkon- und Gartenpflanzen reagieren darauf schnell mit schlappen Blättern oder braunen Stellen.

Die beste Zeit zum Gießen

Am besten gießt man Blumen, Gemüse und Gartenpflanzen früh am Morgen – idealerweise zwischen 5 und 9 Uhr. Dann ist die Erde noch kühl, die Sonne noch nicht zu stark und das Wasser kann langsam in den Boden einsickern. Die Pflanzen haben so den ganzen Tag über ausreichend Feuchtigkeit zur Verfügung.

Wer morgens keine Zeit hat, kann alternativ am frühen Abend gießen. Dabei sollte man aber darauf achten, nicht zu spät zu gießen und möglichst direkt an die Erde statt über die Blätter. Bleiben Pflanzen über Nacht nass, kann das Pilzkrankheiten begünstigen – und auch Schnecken fühlen sich in feuchter Umgebung besonders wohl.

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So gießen Sie richtig

Wichtig ist nicht nur die Uhrzeit, sondern auch die Technik. Besser selten und gründlich gießen als ständig nur oberflächlich. Denn wenn nur die oberste Erdschicht feucht wird, bilden Pflanzen ihre Wurzeln eher flach aus und werden anfälliger für Trockenheit.

Gießen Sie deshalb langsam und direkt im Wurzelbereich. Topfpflanzen und Balkonblumen brauchen an heißen Tagen oft täglich Wasser, weil ihre Erde schneller austrocknet. Pflanzen im Beet kommen meist besser zurecht, wenn sie seltener, dafür aber durchdringend gegossen werden.

Ein einfacher Test hilft: Stecken Sie den Finger ein paar Zentimeter tief in die Erde. Ist sie dort noch feucht, können Sie mit dem Gießen warten. Ist sie trocken, ist es Zeit für Wasser.