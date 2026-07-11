Sommer in Farbe: Die schönsten Blüten für Beete, Balkon & Terrasse

Ob zarte Rosa- und Pinktöne, leuchtendes Gelb, feuriges Rot oder kühles Blau und Violett: Die richtige Pflanzenauswahl schafft stimmungsvolle Farbbilder für einen blütenreichen Sommer.

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Rot wie Glut, Gelb wie Sonne, Rosa wie Leichtigkeit und Blau wie Entspannung: Blüten sind im Sommer die Gestalter im Garten und auf der Terrasse. In leuchtenden Farbfamilien zeigen sie, wie Stimmung und Atmosphäre allein durch die Pflanzenauswahl entstehen – von kraftvoll und energiegeladen bis ruhig und harmonisch. Wer sich auf entsprechende Farbtöne konzentriert und diese gezielt wiederholt, schafft ein stimmiges Gesamtbild – im Beet ebenso wie in Kübeln und Balkonkästen.

Rot & Rosa

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Während rote Sommerblüher kraftvolle Akzente setzen, verzaubern rosa Blüten mit Romantik und Cottage-Garden-Charme. Besonders Hortensien in Rosa oder Pink verkörpern diesen Stil und wirken fast verspielt mit ihren prachtvollen Blütenbällen und der nostalgischen Ausstrahlung. Auch Phlox, eine der beliebtesten Stauden, passt gut in den romantischen Sommergarten und bringt mit seinen zahlreichen kleinen Blüten Leichtigkeit. Filigrane Cosmeen in Rosa und Pink lockern das Gesamtbild auf und verleihen Beeten eine natürliche Einfachheitt. Auf Balkon und Terrasse wiederum sorgen Petunien in Rosa, Pink und leuchtendem Rot bis zum ersten Frost für Farbe. Dahlien setzen mit ihren großen Blüten gezielte Blickpunkte und sorgen dafür, dass die Pflanzung auch im Spätsommer nichts von ihrer Wirkung verliert. Besonders harmonisch wirken Rosa- und Pinktöne in Kombination mit weißen Blüten oder silbrigem Laub.

Gelb

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Kaum eine Farbe fällt so stark ins Auge wie Gelb. Schon wenige Pflanzen reichen aus, um Beete aufzuhellen und Blickachsen zu betonen. Kapuzinerkresse punktet mit ihren leuchtenden, essbaren Blüten und ihrem lockeren Wuchs. Der Gelbe Sonnenhut bringt Struktur ins Staudenbeet und zählt gleichzeitig zu den wichtigsten Nektarpflanzen des Sommers. Ringelblumen schließen Lücken zwischen Stauden, blühen ausdauernd und versamen sich häufig selbst. Als Solitär sorgt die Sonnenblume für Höhe und Fernwirkung. Besonders lebendig wirken gelbe Blüten in Kombination mit Blau- oder Violetttönen.

Blautöne

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Kühle Farben schaffen Ausgleich zu leuchtenden Sommerblühern. Lavendel bringt mit violetten Blüten eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung in den Garten. Blauer Rittersporn setzt mit seinen hohen Blütenkerzen markante vertikale Akzente und bildet einen wirkungsvollen Hintergrund für niedrigere Stauden. Für ein harmonisches Farbkonzept genügen meist zwei oder drei Farbfamilien. Wiederholen sich dieselben Blütenfarben an verschiedenen Stellen im Garten oder auf der Terrasse, entstehen optische Verbindungen zwischen den Pflanzungen.