Katherine Heigl verkauft ihre Traum-Ranch für Millionen-Summe

Die bekannte US-Schauspielerin Katherine Heigl trennt sich nach fast zwei Jahrzehnten von ihrem luxuriösen Anwesen im Bundesstaat Utah. Gemeinsam mit ihrer Familie sucht der Hollywood-Star nun ein neues, kleineres Zuhause.

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Nach 18 glücklichen Jahren steht das luxuriöse Familiendomizil von Katherine Heigl und ihrem Ehemann Josh Kelley zum Verkauf. Die weitläufige Immobilie liegt in der exklusiven, geschlossenen Wohnanlage Maple Ridge Ranches in Oakley, ganz in der Nähe der bekannten Wintersport-Metropole Park City. Wer das nötige Kleingeld besitzt, kann sich hier den Traum vom exklusiven Leben im amerikanischen Westen erfüllen.

Für das spektakuläre Anwesen fordert die Familie einen stolzen Preis. Der Kaufpreis liegt bei sage und schreibe 10,6 Millionen US-Dollar, was umgerechnet rund 9,3 Millionen Euro entspricht. Das Paar hatte die Immobilie im Jahr 2008 auf einem rund zehn Hektar großen Grundstück errichtet und sich dort eine private Oase inmitten der unberührten Natur geschaffen.

Komfort der Extraklasse auf 740 Quadratmetern

Das Haupthaus besticht durch seine beeindruckende Großzügigkeit und ein durchdachtes Raumkonzept, das rustikalen Charme mit modernstem Komfort verbindet. Auf einer Wohnfläche von mehr als 740 Quadratmetern bietet das Luxus-Chalet reichlich Platz für eine große Familie sowie zahlreiche Gäste. Die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer dürfen sich auf eine erstklassige Ausstattung freuen.

Die Highlights des Hauses im Überblick:

Sechs luxuriös ausgestattete Schlafzimmer für maximalen Komfort

Sieben elegante Badezimmer mit hochwertigen Armaturen

Ein eigenes, hochmodernes Heimkino für private Filmabende

Ein exklusiver Wellness- und Spa-Bereich inklusive Sauna und Dampfdusche

Eine maßangefertigte, gemütliche Küche mit viel Platz für Freunde und Familie

Rustikaler Wild-West-Charme trifft Luxus

Im Inneren des Gebäudes sorgt ein außergewöhnlicher Blickfang für eine gemütliche Atmosphäre. Das absolute Herzstück des offenen Wohnbereichs ist ein imposanter, neun Meter hoher Kamin aus massivem Stahl. Die beeindruckend hohen Decken verleihen den Räumen eine luftige Eleganz, während die Holz- und Steinelemente den typischen Charme des amerikanischen Westens versprühen. Außen zeigt sich das Anwesen eher rau, innen empfängt es Bewohner und Besucher mit einem romantischen, warmen Ambiente.

Für Katherine Heigl, ihren Ehemann und die drei gemeinsamen Kinder Naleigh, Adelaide und Joshua war die Ranch jahrelang der Lebensmittelpunkt. Ab dem Jahr 2012 nutzte die Familie das Anwesen als Hauptwohnsitz, um den Kindern eine ruhige Kindheit abseits des Trubels von Hollywood zu ermöglichen. Nun steht jedoch ein neuer Lebensabschnitt an.

Umzug in ein kleineres Familienheim

Gegenüber dem Magazin "Architectural Digest" erklärte die Schauspielerin den Grund für den geplanten Verkauf. Da die Kinder langsam flügge werden, verändern sich auch die Bedürfnisse der Familie. Deshalb wolle man sich verkleinern und in ein kompakteres Haus umziehen, das besser zu dieser neuen Lebensphase passe. Der Abschied von der geliebten Ranch fällt zwar sichtlich schwer, doch der Blick ist fest nach vorne gerichtet.

Dass die Immobilie rasch einen Abnehmer finden wird, gilt in Maklerkreisen als sehr wahrscheinlich. Die Region rund um Park City verzeichnet seit Jahren einen enormen Zulauf von wohlhabenden Käufern, die die perfekte Mischung aus Privatsphäre, exzellenten Skigebieten und hoher Lebensqualität schätzen.