Bei diesen 5 Fehlern ist es kein Wunder, dass Ihre Wohnung nicht abkühlt

Wenn draußen die Temperaturen steigen, wird es auch in den eigenen vier Wänden schnell unangenehm. Diese 5 Fehler machen Ihre Wohnung noch heißer!

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Besonders in Stadtwohnungen staut sich die Hitze oft schon nach wenigen Tagen. Viele versuchen dann, mit offenen Fenstern oder Ventilatoren gegenzusteuern, machen die Wohnung damit aber oft noch wärmer. Wer diese fünf Fehler vermeidet, kommt deutlich besser durch heiße Sommertage.

1. Tagsüber die Fenster offen lassen

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Der wohl häufigste Fehler: Viele reißen bei Hitze automatisch die Fenster auf. Doch sobald es draußen wärmer ist als drinnen, gelangt die heiße Luft direkt in die Wohnung. Besser ist es, nur in den frühen Morgenstunden und spätabends kräftig durchzulüften. Tagsüber sollten die Fenster geschlossen bleiben.

2. Sonne ungehindert hereinlassen

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Offene Vorhänge, hochgezogene Jalousien und ungeschützte Fenster sorgen dafür, dass sich Räume besonders schnell aufheizen. Vor allem Fenster auf der Süd- und Westseite sollten tagsüber konsequent abgedunkelt werden. Außenliegender Sonnenschutz ist am effektivsten, aber auch Rollos, Plissees oder dichte Vorhänge helfen.

3. Elektrogeräte laufen lassen

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Fernseher, Computer, Ladegeräte und Lampen geben Wärme ab, auch wenn man es kaum merkt. Besonders Backofen und Herd können die Raumtemperatur zusätzlich in die Höhe treiben. An heißen Tagen lieber auf kalte Küche setzen: Salate, Bowls, belegte Brote oder Gazpacho sind die bessere Wahl.

4. Erst reagieren, wenn es schon zu spät ist

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Viele beginnen erst dann mit Lüften oder Abdunkeln, wenn die Wohnung bereits aufgeheizt ist. Dann ist es deutlich schwerer, die Temperatur wieder zu senken. Die wichtigste Regel lautet daher: Hitze gar nicht erst hereinlassen. Wer morgens rechtzeitig lüftet und danach Fenster sowie Sonnenschutz schließt, hat abends einen klaren Vorteil.

5. Den Ventilator falsch einsetzen

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Ein Ventilator kühlt nicht den Raum, sondern nur den Körper durch Luftbewegung. Läuft er in einem leeren Zimmer, bringt das nichts und verbraucht nur Strom. Sinnvoll ist er nur, wenn man sich tatsächlich im Raum aufhält. Für einen kleinen Frische-Effekt kann man eine Schale mit Eis oder ein feuchtes Tuch davor platzieren.

So bleibt es auch ohne Klimaanlage deutlich angenehmer!