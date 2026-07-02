Diese Wohnungs-Fehler können Ihnen den Urlaub verderben

Koffer gepackt? Dann fehlt vor der Abreise nur noch ein letzter Wohnungs-Check. Wer diese Punkte vergisst, riskiert im schlimmsten Fall Wasserschäden, Schimmel oder sogar einen Brand.

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Koffer gepackt, Reisepass eingesteckt und ab zum Flughafen? Bevor Sie die Wohnungstür hinter sich schließen, sollten Sie sich noch fünf Minuten Zeit nehmen. Denn gerade vor einer längeren Reise gibt es einige Dinge, die viele vergessen und die im schlimmsten Fall zu Wasserschäden, Schimmel oder sogar einem Brand führen können.

Stecker ziehen

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Fernseher, Kaffeemaschine, Wasserkocher oder Ladegeräte müssen nicht tagelang am Strom hängen. Wer Elektrogeräte aussteckt, spart nicht nur Strom, sondern reduziert auch das Risiko, dass ein technischer Defekt während der Abwesenheit zum Problem wird.

Wasserhahn und Hauptwasserhahn kontrollieren

Ein tropfender Wasserhahn wirkt harmlos, doch ein geplatzter Schlauch an Wasch- oder Spülmaschine kann während des Urlaubs enorme Wasserschäden verursachen. Wer länger verreist, sollte deshalb den Hauptwasserhahn zudrehen, sofern dadurch keine wichtigen Geräte oder Systeme beeinträchtigt werden.

Fenster richtig schließen

Auch wenn es verlockend erscheint, die Fenster gekippt zu lassen: Bei Gewitter oder Starkregen kann Wasser ins Innere gelangen. Außerdem sind gekippte Fenster für Einbrecher oft leichter zu überwinden. Besser ist es, alle Fenster vollständig zu schließen und Rollläden, wenn vorhanden, nicht komplett herunterzulassen. So wirkt die Wohnung weiterhin bewohnt.

Kühlschrank überprüfen

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Verderbliche Lebensmittel sollten vor dem Urlaub verbraucht oder entsorgt werden. Niemand möchte nach zwei Wochen Erholung von unangenehmen Gerüchen oder verschimmelten Lebensmitteln begrüßt werden.

Müll entsorgen

Vor allem Bioabfall sollte nicht in der Wohnung bleiben. Gerade im Sommer entwickeln sich schnell unangenehme Gerüche, außerdem locken Essensreste Insekten an.

Pflanzen versorgen

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Bitten Sie Nachbar, Freund oder Familie, regelmäßig nach Ihren Pflanzen zu sehen oder nutzen Sie Bewässerungssysteme. So wartet nach dem Urlaub keine vertrocknete Überraschung auf Sie.

Der letzte Sicherheits-Check

Bevor Sie die Tür schließen, lohnt sich noch ein kurzer Rundgang durch die Wohnung. Sind Herd und Backofen ausgeschaltet? Sind Kerzen gelöscht? Sind alle Elektrogeräte aus? Genau dieser letzte Kontrollblick kann im Ernstfall entscheidend sein – und sorgt dafür, dass Sie Ihren Urlaub mit einem guten Gefühl genießen können.