Diesen fatalen Fehler machen jetzt ALLE bei Jalousien und Rollläden

Die Hitze ist da, die Sonne knallt und viele reagieren sofort gleich: Fenster schließen, Rollläden herunterlassen, Jalousien komplett verdunkeln. Schließlich soll die Sommerhitze draußen bleiben. Doch genau dieser vermeintliche Schutz kann zum Problem werden.

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Die Temperaturen klettern immer höher, und viele versuchen verzweifelt, die Hitze aus ihren vier Wänden fernzuhalten. Der erste Reflex: Jalousien runter, Rollläden schließen, Vorhänge zuziehen. Schließlich soll die Sonne gar nicht erst in die Wohnung gelangen. Doch genau diese Maßnahme, die auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, kann katastrophale Folgen haben.

Der Rollladen-Fehler im Sommer

Wer Rollläden hat, lässt sie morgens meist komplett bis zum hörbaren Anschlag herunter. Ein riesiger Fehler. Wird der Rollladenpanzer lückenlos geschlossen, entsteht zwischen dem heißen Fensterglas und dem Rollladen ein geschlossener Raum. Die Sonne brennt auf das Material, und die Luft im Zwischenraum erhitzt sich extrem, da sie nicht entweichen kann.

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Das Resultat dieses Hitzestaus: Das Fensterglas heizt sich extrem auf, wird selbst zum Heizkörper und strahlt die Hitze gnadenlos direkt in den Wohnraum ab. Im schlimmsten Fall können sich Kunststoff-Rollläden durch die extreme Hitze sogar dauerhaft verformen.

Der Profi-Trick: Lassen Sie den Rollladen nie ganz einrasten. Stoppen Sie ihn stattdessen so, dass die kleinen Licht- und Lüftungsschlitze zwischen den Lamellen im unteren Bereich noch offen bleiben. Durch diese sogenannte Hinterlüftung kann die gestaute Heißluft zirkulieren und nach draußen abfließen.

Jalousien richtig neigen

Bei Jalousien passiert der wohl häufigste Fehler beim Einstellen der Lamellen. Viele drehen sie einfach irgendwie zu, Hauptsache, das Sonnenlicht blendet nicht mehr. Falsch gedacht.

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Die meisten Aluminium-Lamellen sind leicht gebogen. Für den ultimativen Hitzeschutz MUSS die nach außen gewölbte Seite zwingend in Richtung Fenster bzw. Sonne zeigen. Nur in dieser Position reflektieren die Lamellen die Sonnenstrahlen und die Hitze wie ein Schutzschild effektiv nach draußen.

Zeigt die Wölbung hingegen nach innen ins Zimmer, saugen die Lamellen die Sonnenwärme förmlich auf und leiten sie wie ein Trichter direkt in Ihre Wohnung. Was im Winter als cleverer Heiz-Trick funktioniert, wird im Hochsommer zur absoluten Hitze-Falle.

Der Mythos der Innenjalousie

Ein weiterer Fakt, den viele ignorieren: Innenliegende Rollos oder Jalousien sind zwar ein wunderbarer Blendschutz, halten die Hitze aber kaum auf. Wenn die Sonnenstrahlen erst einmal das Fensterglas passiert haben, ist die Wärme bereits im Raum. Ein außenliegender Sonnenschutz fängt die Hitze ab, bevor sie aufs Glas trifft und ist damit um ein Vielfaches effektiver. Wer "nur" einen Innenschutz hat, sollte zumindest darauf achten, stark reflektierende Beschichtungen (z.B. Thermo-Rollos) zu wählen.