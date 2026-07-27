Sommer-Hack: Was Sie gegen stinkende Mülleimer tun können

Bei sommerlichen Temperaturen wird der Abfalleimer schnell zur unangenehmen Geruchsquelle. Doch keine Panik! Mit diesen genialen Sommer-Hacks verbannen Sie den üblen Geruch für immer aus Ihrer Wohnung.

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Hitze und Abfall sind keine gute Kombination: Im Sommer entwickelt der Mülleimer oft schon nach kurzer Zeit unangenehme Gerüche. Warum das so ist? Hitze und Feuchtigkeit sind der perfekte Nährboden für Bakterien und Pilze. Organische Abfälle zersetzen sich bei 30 Grad deutlich schneller als im Winter. Die Folge: Üble Gase entstehen. Der wichtigste Grundsatz im Sommer lautet daher: Feuchtigkeit entziehen.

Die besten Lifehacks, die sofort helfen:

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Natron und Backpulver

Es ist der unangefochtene Star unter den Geruchskillern. Streuen Sie einfach eine großzügige Schicht Natron oder Backpulver auf den Boden Ihres Mülleimers, bevor Sie die neue Tüte einsetzen. Es bindet unangenehme Gerüche auf natürliche Weise. Legen Sie zusätzlich ein paar Lagen Zeitungspapier auf den Boden, um eventuell auslaufende Flüssigkeit sofort aufzusaugen.

Katzenstreu

Sie haben eine Katze? Perfekt! Katzenstreu ist nämlich exakt dafür gemacht, Feuchtigkeit aufzusaugen und Ammoniak-Gerüche zu binden. Eine Handvoll Katzenstreu unten im Mülleimer wirkt im Sommer wahre Wunder. Haben Sie kein Katzenstreu zur Hand, können Sie auch zerkleinerte, kalte Holzkohle verwenden, sie saugt ebenfalls Nässe und Gerüche auf.

Kaffeebohnen

Kaffee riecht nicht nur am Morgen herrlich, sondern ist ein echter Geruchskiller. Geben Sie einfach ein paar Kaffeebohnen oder getrockneten Kaffeesatz auf den Boden des Abfalleimers. So strömt Ihnen beim Öffnen des Deckels ein angenehmer Duft entgegen, statt einem Schwall aus Verwesung.

Zitrusfrüchte und Essig

Nach dem Auspressen von Zitronen oder Orangen sollten Sie die Schalen auf keinen Fall wegwerfen. Reiben Sie damit die Innenwände Ihres Mülleimers ein oder legen Sie die Schalen mit in den Eimer. Die ätherischen Öle vertreiben den Gestank sofort.

Geheimtipp gegen Insekten: Sprühen Sie den Rand Ihres Mülleimers mit etwas Essig ein. Das neutralisiert den Mief und hält lästige Fruchtfliegen sowie andere Insekten fern. (Achtung: Bei Mülleimern aus Metall sollten Sie mit Essig und Backpulver aufpassen, da sie das Material angreifen können.)

Der Trocknertuch-Hack

Ein beliebter Lifehack: Legen Sie ein duftendes Trocknertuch (Dryer Sheet) unten in den Eimer, bevor die Mülltüte reinkommt. Es saugt nicht nur restliche Feuchtigkeit auf, sondern verströmt auch tagelang einen frischen Wäsche-Duft. Selbst ein bereits benutztes Tuch aus dem Trockner erfüllt hier noch seinen Zweck.

Mülleimer-Regeln für heiße Tage

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In den Schatten stellen: Einen Mülleimer (egal ob in der Küche oder die große Tonne draußen) in die pralle Sonne zu stellen, ist keine gute Idee. Hitze beschleunigt die Fäulnis.

Kleine Mülleimer: Steigen Sie im Sommer lieber auf kleinere Mülleimer und Beutel um. So sind Sie gezwungen, den Müll in deutlich kürzeren Abständen, idealerweise täglich, zu entsorgen, bevor es anfängt zu stinken.

Müll clever einpacken: Wickeln Sie stark feuchtende Bio-Abfälle wie Melonen-Reste erst in Zeitungspapier ein, bevor sie in die Tonne wandern.