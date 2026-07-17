Diese Fehler machen fast alle beim Lüften in der Sommerhitze

Fenster auf, frische Luft rein? Was an heißen Sommertagen logisch klingt, kann die Wohnung sogar noch weiter aufheizen. Wer richtig lüftet, hält die Hitze draußen, doch genau dabei passieren immer wieder dieselben Fehler.

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Wenn draußen die Temperaturen auf über 30 Grad klettern, sehnen wir uns nach einer angenehm kühlen Wohnung. Viele reißen deshalb den ganzen Tag über die Fenster auf und erreichen damit oft genau das Gegenteil. Mit den richtigen Maßnahmen bleibt die Hitze deutlich besser draußen.

1. Den ganzen Tag die Fenster offen lassen

Der wohl häufigste Fehler: Fenster dauerhaft gekippt oder geöffnet zu lassen. Ist es draußen wärmer als drinnen, strömt die heiße Luft ungehindert in die Wohnung und erwärmt Wände, Möbel und Böden. Besser: Nur in den frühen Morgenstunden oder spät am Abend lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur.

2. Auf Kipp statt Stoßlüften setzen

Ein gekipptes Fenster sorgt im Sommer kaum für einen effektiven Luftaustausch. Stattdessen gelangt über Stunden warme Luft ins Innere. Besser: Mehrmals täglich fünf bis zehn Minuten kräftig stoßlüften, idealerweise mit Durchzug.

3. Rollläden erst schließen, wenn die Sonne schon scheint

Viele reagieren erst, wenn die Sonne bereits durchs Fenster brennt. Dann haben sich Räume oft schon deutlich aufgeheizt. Besser: Rollläden, Jalousien oder Vorhänge morgens schließen, bevor die Sonne die Fenster erreicht.

4. Querlüften zur falschen Tageszeit

Durchzug ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur dann, wenn die Außenluft tatsächlich kühler ist. Besser: Intensives Querlüften früh morgens oder spät abends. Während der größten Hitze bleiben die Fenster geschlossen.

5. Elektrische Geräte unnötig laufen lassen

Fernseher, Computer, Backofen oder Trockner produzieren zusätzliche Wärme und heizen den Raum weiter auf. Besser: Geräte ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden, und energieintensive Arbeiten möglichst in die kühleren Abendstunden verlegen.

6. Die Innentüren geschlossen halten

Sind einzelne Räume bereits kühl, schließen viele die Türen. Dadurch kann die Luft jedoch schlechter zirkulieren. Besser: Während des morgendlichen oder abendlichen Lüftens die Innentüren öffnen, damit frische Luft die gesamte Wohnung durchströmen kann.

7. Ventilator vor dem offenen Fenster aufstellen

Ein Ventilator kühlt die Luft nicht, sondern bewegt sie lediglich. Steht er tagsüber direkt vor einem geöffneten Fenster, verteilt er sogar die warme Außenluft im Raum. Besser: Fenster tagsüber geschlossen halten und den Ventilator im Raum nutzen. Besonders effektiv wird er mit einer Schüssel Eis oder Kühlakkus davor.

So bleibt die Wohnung angenehm kühl

Wer die Wohnung möglichst lange kühl halten möchte, sollte sich an drei einfache Regeln halten:

Früh morgens und spät abends stoßlüften.

Tagsüber Fenster geschlossen halten und verschatten.

Zusätzliche Wärmequellen im Haushalt möglichst vermeiden.

Schon mit diesen Maßnahmen lässt sich die Raumtemperatur oft um mehrere Grad niedriger halten, ganz ohne Klimaanlage.