Kinder finden Waffen auf Spielplatz

Mehrere Kinder haben beim Spielen am Rande eines Spielplatzes Waffen entdeckt. Die Eltern reagierten sofort und schalteten die Polizei ein.

Am Donnerstag machten mehrere Kinder am Rande eines Kinderspielplatzes in Weigelsdorf, direkt bei der Friedhofsmauer, einen gefährlichen Fund. Die zehn- bis zwölfjährigen Kinder entdeckten einen Elektroschocker, einen Schlagring sowie eine Softgun mit angestecktem Magazin.

Kinderspielplatzes in Weigelsdorf (Katastralgemeinde in der Stadt Ebreichsdorf, NÖ). © Thomas Lenger/monatsrevue

Die besorgten Kinder verständigten umgehend telefonisch ihre Eltern, berichtet "monatsrevue". "Wir haben den Kindern gesagt, sie sollen nichts anfassen, und haben sofort die Polizei verständigt", sagt ein Vater. Eine Mutter brachte die Gegenstände noch vor dem Eintreffen der Polizei zur Polizeiinspektion Ebreichsdorf.

Polizei bestätigt Fund

Die Polizei bestätigt den Fund. Woher die Gegenstände stammen und wie sie ausgerechnet an diese Stelle neben dem Spielplatz gelangten, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.