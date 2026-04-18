Carmen Geiss brüllt Robert nach Tisch-Plan nieder

Dicke Luft im Paradies: In Saint-Tropez liegen bei den Geissens am Samstag die Nerven blank. Während die Bauarbeiten an der neuen Luxusvilla stocken, bringt ein Streit um eine gläserne Tischplatte das Fass bei Carmen Geiss endgültig zum Überlaufen.

Die Stimmung bei den Geissens ist in Saint-Tropez angespannt: Auf der Baustelle ihrer neuen Villa herrscht Stillstand. Der Zeitplan ist längst hinfällig, was Carmen Geiss sichtlich zusetzt. Die 60-Jährige hat den Schuldigen bereits ausgemacht: den Architekten. In gewohnt direkter Manier unterstellt sie der Branche am Samstag, gerne mal "die Hände aufzuhalten", was in diesem Fall besonders extrem sei.

Doch der Frust über den Architekten war erst der Anfang. Als Ehemann Robert (62) beschließt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, eskaliert die Situation. Um voranzukommen, will er die Lounge einrichten und dabei eine auffällige Tierskulptur – ein Krokodil – als Tischbein umfunktionieren. Das Problem: Er hat es auf die geliebte, runde Glasplatte seiner Frau abgesehen. "Wir nehmen die runde Tischplatte aus Glas", verkündet der Millionär siegessicher.

Streit eskaliert wegen Glastisch

Für Carmen ist das eine Kriegserklärung. Sie brüllt sofort los und verteidigt ihr kostbares Möbelstück leidenschaftlich. Laut ihrer Aussage war die Platte bereits einmal kaputt und die Reparatur habe acht Monate gedauert. "Diese Platte wird nicht bewegt! Wenn du das machst, bin ich raus", droht sie ihrem Gatten lautstark. Im Interview gibt sie später unumwunden zu: "Ich habe vielleicht ein bisschen die Contenance verloren. Ich bin heute laut geworden, weil: Wenn es da um meinen Glastisch geht, dann werde ich hysterisch! Da kriege ich so einen Hals!"

Die heftige Reaktion hinterließ auch bei den Töchtern Eindruck. Shania und Davina beobachteten das Spektakel mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Schrecken. Während Shania feststellt, dass Papa bei solchen Kampfansagen nach Carmens Pfeife tanzt, gibt Davina zu, kurzzeitig sogar Angst vor ihrer Mutter bekommen zu haben. Auch Robert Geiss erkennt den Ernst der Lage. "Ich dachte kurz, Carmen bekommt einen Herzinfarkt", sagt Robert. Am Ende gibt der 62-Jährige nach: Das Krokodil bekommt eine andere Platte, und der Haussegen in Saint-Tropez hängt zumindest vorerst wieder gerade.

"Die Geissens" sind immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI zu sehen. Danach gibt es die neuen Folgen der Reality-Doku "Davina & Shania -We Love Monaco".