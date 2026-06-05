Helene Fischer liefert den Soundtrack zum Sommermärchen

Am 11. Juli zündet Helene Fischer im Happel Stadion das Konzert des Jahres. Jetzt gibt’s sie die Direktiven: Am Mittwoch steigt die Premiere der bahnbrechenden 360-Grad-Show in Dresden. Am Freitag kommt die CD „Das Ultimative Best Of".

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Der Countdown läuft: Bereits am Mittwoch (10. Juni) zündet Helene Fischer das wohl ambitionierteste Konzert-Projekt ihrer Karriere. Tourstart der bahnbrechenden 360-Grad-Show mit der sie ja am 11.Juli das Wiener Happel Stadion fegt, in Dresden. "Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik," gibt sie dafür im oe24-Interview die Direktiven: „Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen!"

Jetzt stellt sie für ihre 360-Grad "Rundum-Glücklich"-Show auch gleich den Soundtrack bereit. Nach dem Hit "Heute Nacht" kommt am 12. Juni die CD "Das Ultimative Best Of – die 20 Jahre Tour-Edition" mit den 24 größten Hits, die auch bei den Konzerten die Rekord-Karriere und das 20-jährige Bühnenjubiläum dokumentieren sollen. Also 18 Millionen-fach verkaufte Hits wie „Von hier bis unendlich", "Herzbeben", "Hundert Prozent" und natürlich "Atemlos durch die Nacht", das Helene zusätzlich auch in der Duett-Version mit Shirin David liefert.

Helene Fischer liefert mit der CD "Das Ultimative Best Of" den Soundtrack zur Tour © Universal Music

Helene Fischer zündet das Konzert des Jahres: "Ein Sommermärchen!" © Getty Images

Helene Fischer bringt am 11. Juli eine 360-Grand-Show ins Happel Stadion. © Picasa

Mit der "neuen" Best-Of-CD will die Schlager-Queen nun auch Madonna in Schatten stellen. Aktuell halten ja beide bei je 33 Wochen an der Spitze der Deutschen Charts. Mit der neuen Tour im Rücken wird Helene aber ganz sicher noch drauflegen.