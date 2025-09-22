Katie weiß nicht, was mit ihr los ist - weitere Untersuchungen stehen an.

Katie Price ist in letzter Zeit sehr dünn geworden... und weiß nicht, woran es liegt. Nun musste sie sogar ins Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen!

Mehr zum Thema

In einem Gesundheitsupdate, das sie über Snapchat teilte, sagte das ehemalige Glamour-Model, dass sie einige ihrer Fäden nach einer Schönheitsoperation entfernen lassen musste. Zudem musste sie sich Tests unterziehen, um herauszufinden, warum sie so viel Gewicht verliert.

Gewichtsverlust

Katies veränderte Figur ist ihren Fans nicht entgangen, weshalb das ehemalige Model zuvor auf die Waage gestiegen war, um zu beweisen, dass alles in Ordnung sei. Die fünffache Mutter hat nun zugegeben, dass sie „nicht weiß, warum” sie Gewicht verliert, und sich Untersuchungen unterzogen, um herauszufinden, ob etwas nicht in Ordnung ist. In ihrer Snapchat-Story teilte Katie ein Video, in dem sie erklärte, was passiert war, und schrieb dazu: „Ich war wegen meines Gewichts beim Arzt.”

„Ich war früh beim Arzt, damit sie mir Blut abnehmen konnte, und weil meine Venen so beschissen sind, haben sie drei Versuche gebraucht”, begann sie. „Sie konnten nur zwei Röhrchen füllen, also muss ich in zwei Wochen wiederkommen.”

Am Samstag teilte das ehemalige Glamour-Model ihren Fans mit, dass sie in die Notaufnahme gebracht worden war. „Das hatte ich mir für Freitagabend nicht auf meiner Bingo-Karte vorgenommen“, schrieb sie in einem weiteren Snapchat-Post vor einem Foto eines beleuchteten Notaufnahme-Schildes.