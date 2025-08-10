Reality-Drama: Princess Andre schmeißt Mama Katie Price aus neuer TV-Show

Familien-Drama im Rampenlicht! Promi-Tochter Princess Andre (18) startet mit ihrer eigenen Reality-Serie „The Princess Diaries“ durch – doch Katie Price, ihre berühmte Mutter, ist darin unerwünscht.

Die Tochter von Popstar Peter Andre will offenbar nichts mit Mamas Skandal-Image zu tun haben. Price, bekannt für extreme Schönheits-OPs und hohe Schulden, macht den Rauswurf selbst öffentlich: „Sie denken, ich bin Müll.“

© getty

Gedreht wird die Serie laut "Daily Mail" in Peters Luxus-Anwesen in Surrey, wo er mit Ehefrau Emily und den gemeinsamen drei Kindern lebt. Auch Princess’ Bruder Junior ist dabei – nur Katie Price bleibt außen vor. Ihre Rolle? Lediglich ein kurzer Voice-Clip in Folge eins. „Ich darf nicht, und ich bin nicht willkommen“, klagt sie im Podcast. Besonders bitter: Selbst an Princess’ 18. Geburtstag war Price nicht eingeladen.

Insider berichten von „totaler Wut“ bei der Ex-Glamour-Queen. Angeblich versuchte sie, ihrer Tochter das Rampenlicht zu stehlen – etwa, als Princess auf Ibiza ihr Laufsteg-Debüt feierte und Katie prompt ebenfalls auf der Insel auftauchte, begleitet von einer Flut eigener Fotos und Storys.

„Katie giert nach Ruhm und nutzt alles, selbst wenn es ihrer Tochter schadet“, so die Quelle. Princess selbst deutet im TV an, dass das Verhältnis schon lange schwierig ist: „Ich wünschte, ich hätte eine glücklichere Kindheit gehabt.“