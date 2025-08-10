Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Katie Price
© Getty

Familien-Zoff

Reality-Drama: Princess Andre schmeißt Mama Katie Price aus neuer TV-Show

10.08.25, 17:57
Teilen

Familien-Drama im Rampenlicht! Promi-Tochter Princess Andre (18) startet mit ihrer eigenen Reality-Serie „The Princess Diaries“ durch – doch Katie Price, ihre berühmte Mutter, ist darin unerwünscht.  

Die Tochter von Popstar Peter Andre will offenbar nichts mit Mamas Skandal-Image zu tun haben. Price, bekannt für extreme Schönheits-OPs und hohe Schulden, macht den Rauswurf selbst öffentlich: „Sie denken, ich bin Müll.“

price
© getty

Gedreht wird die Serie laut "Daily Mail" in Peters Luxus-Anwesen in Surrey, wo er mit Ehefrau Emily und den gemeinsamen drei Kindern lebt. Auch Princess’ Bruder Junior ist dabei – nur Katie Price bleibt außen vor. Ihre Rolle? Lediglich ein kurzer Voice-Clip in Folge eins. „Ich darf nicht, und ich bin nicht willkommen“, klagt sie im Podcast. Besonders bitter: Selbst an Princess’ 18. Geburtstag war Price nicht eingeladen.

Insider berichten von „totaler Wut“ bei der Ex-Glamour-Queen. Angeblich versuchte sie, ihrer Tochter das Rampenlicht zu stehlen – etwa, als Princess auf Ibiza ihr Laufsteg-Debüt feierte und Katie prompt ebenfalls auf der Insel auftauchte, begleitet von einer Flut eigener Fotos und Storys.

„Katie giert nach Ruhm und nutzt alles, selbst wenn es ihrer Tochter schadet“, so die Quelle. Princess selbst deutet im TV an, dass das Verhältnis schon lange schwierig ist: „Ich wünschte, ich hätte eine glücklichere Kindheit gehabt.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden