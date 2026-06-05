TV
Radio
E-Paper
Österreich

Neuer Gemeindebau

Baustellen-Zoff im 22. Bezirk: Anrainer fordern weniger Miete

Die Bauarbeiten zum neuen Gemeindebau in der Donaustadt sind im April angelaufen.
© ORF
Ein neuer Gemeindebau in der Donaustadt sorgt schon vor seiner Fertigstellung für Ärger unter den Anrainern.
OE24 auf Google bevorzugen

In der Bernoullistraße laufen seit Anfang April die Arbeiten für ein neues Wohnprojekt mit 88 geförderten Gemeindewohnungen - sehr zum Ärger der direkten Nachbarschaft. Für das Bauvorhaben mussten nämlich 27 Bäume gefällt werden, zudem fielen Parkplätze weg. Laut ORF beklagen die Anrainer aber vor allem die Belastung durch die laufenden Arbeiten: Staub und Lärm würden ihren Alltag bestimmen.

Die Unzufriedenheit hat inzwischen konkrete Formen angenommen. Bereits 130 Personen haben eine Petition unterschrieben. Bewohner eines angrenzenden Gemeindebaus verlangen sogar eine Reduktion ihrer Miete für die Dauer der Bauarbeiten. Wiener Wohnen zeigt sich zwar gesprächsbereit, macht aber deutlich, dass es keinen automatischen Anspruch auf eine Mietminderung gibt. Stattdessen soll jeder Fall einzeln geprüft werden.

Drei neue Wohngebäude geplant

Geplant sind insgesamt drei neue Wohngebäude mit Wohnungen von einem bis fünf Zimmern. Zusätzlich entsteht ein Kindergarten auf zwei Stockwerken. Als Ausgleich für die gefällten Bäume sollen nach Angaben von Wiener Wohnen 50 neue Bäume gepflanzt werden.

Die Kellerarbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Bis die ersten Bewohner einziehen können, wird allerdings noch einige Zeit vergehen: Die Fertigstellung des Projekts ist erst für Sommer 2028 vorgesehen. Um die Wogen zu glätten, werden künftig regelmäßige Sprechstunden im Grätzl angeboten, bei denen Betroffene ihre Anliegen direkt vorbringen können.

Auch interessant

Vorsätzliche Tötung und Vergewaltigung: Gesuchter Ungar verhaftet

Neue Verstappen-Kritik: "Einfach nur Wahnsinn"

1.000 Tage Franz Joseph Wirtshaus

Vier Österreicher sterben bei Flugzeug-Absturz in Kroatien

Die geheime Pilates-Übung für einen definierten Bauch

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Baustellen-Zoff im 22. Bezirk: Anrainer fordern weniger Miete

30 Anzeigen pro Tag in neuen Verbotszonen

Patientenanwalt ortet Mangel an Kassenärzten

Wiener Hafen: Gewinn steigt um 20 Prozent

Wiener Handel boomt dank Fußball-WM

Wienerin trug 1,5-Kilo-Tumor in sich

Drogen-Hotspot U6: Kritik an Drogenkoordination

Mai-Hitze spült Hunderttausende in Wiener Bäder

Weihnachtsdorf: Alter Betreiber bekommt Zuschlag

Veganmania: Traumstart bei Kaiserwetter